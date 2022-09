Dubbelslag Bergwijn bezorgt Ajax na stroeve start zorgeloze middag

Zaterdag, 3 september 2022 om 18:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:45

Ajax heeft zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA een comfortabele zege geboekt op SC Cambuur. De ploeg van trainer Alfred Schreuder begon stroef aan het Eredivisie-duel, maar was na twee treffers van Steven Bergwijn los. Devyne Rensch en invaller Mohammed Kudus bepaalden de eindstand uiteindelijk op 4-0. Door de zege blijft Ajax ongeslagen in competitieverband met vijftien punten uit vijf duels.

Alfred Schreuder koos tegen Cambuur voor voor vrijwel dezelfde elf namen die afgelopen zondag FC Utrecht met 0-2 opzijzetten. Alleen Kenneth Taylor moest plaatsmaken voor Davy Klaassen. Dat betekende dat er ook een basisplek werd ingeruimd voor Edson Álvarez, die donderdag de groepstraining liet schieten om een transfer naar Chelsea te forceren. Mohammed Kudus begaf zich in een soortgelijke situatie, maar begon ‘gewoon’ op de bank.

De bezoekers maakten in de openingsfase geen aanstalte om de aanval te zoeken, waardoor Ajax de ruimte kreeg om op jacht te gaan naar de openingstreffer. Er was sprake van een Amsterdamse omsingeling rondom het strafschopgebied van Cambuur, al leidde dit niet direct tot grote mogelijkheden. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam opvallend genoeg van de Friezen, toen Roberts Uldrikis als aanspeelpunt fungeerde en de bal terug legde op Michael Breij, die in geheel vrijstaande positie over schoot. Ajax zette daar tot aan de 34ste minuut alleen een gekraakt schot van Álvarez tegenover.

Ruim tien minuten voor rust wist de ploeg van Schreuder toch de ban te breken. Steven Berghuis ging de combinatie aan met Dusan Tadic en vond met enig fortuin Bergwijn, die van dichtbij voor de 1-0 zorgde. Bergwijn produceerde luttele minuten later alweer zijn zesde Eredivisie-treffer van het seizoen door op fraaie wijze van afstand uit te halen. De motor van Ajax begon hierna te draaien. Zo zeilde een poging van Brian Brobbey rakelings over het doel.

Met Kenneth Taylor binnen de lijnen voor Álvarez combineerde de thuisploeg er na rust op los. Taylor dacht de score al snel verder op te voeren, maar zag zijn afstandsschot van richting veranderd worden door Rensch, waardoor de rechtsback het doelpunt op zijn naam kreeg. Kudus, die ook na rust inviel voor Brobbey, liet zich eveneens in positieve zin gelden. De Ghanees was bij vlagen een plaag voor de defensie van Cambuur en tekende voor de 4-0 door een voorzet van Calvin Bassey bij de tweede paal binnen te lopen. Schreuder gunde kersverse aanwinst Lucas Ocampos tien minuten voor tijd, in een fase waarin Ajax gas terug had genomen, nog zijn debuut.