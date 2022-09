Chelsea dankt invaller en knokt zich op valreep langs West Ham United

Zaterdag, 3 september 2022 om 18:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:50

Chelsea heeft zaterdagmiddag op de valreep gewonnen van West Ham United. Het werd 2-1 op Stamford Bridge. De bezoekers kwamen na een uur op voorsprong via Michail Antonio, waarna invaller Ben Chilwell voor de gelijkmaker zorgde. Vlak voor tijd kwam Chelsea via Kai Havertz op 2-1, waarna West Ham een paar minuten later de gelijkmaker afgekeurd zag worden. Door de zege klimt Chelsea naar de vijfde plek in de Premier League, terwijl West Ham zeventiende staat.

Chelsea verloor afgelopen dinsdag met 2-1 van Southampton, en ten opzichte van die wedstrijd voerde Thomas Tuchel maar liefst vijf wijzigingen door in zijn basiself. Hakim Ziyech, César Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount en Kai Havertz begonnen op de bank tegen West Ham, waardoor er een plekje in de basis vrijkwam voor Mateo Kovacic, Reece James, Christian Pulisic, Conor Gallagher en de deze week van Leicester City overgekomen Wesley Fofana. Aanwinsten Pierre-Emerick Aubameyang (geblesseerd) en Denis Zakaria (nog geen werkvergunning) konden nog niet meedoen. Bij West Ham waren er twee wijzigingen ten opzichte van het duel met Tottenham Hotspur (1-1) van afgelopen woensdag: Emerson, die deze zomer overkwam van Chelsea, speelde in plaats van Aaron Cresswell en de van Olympique Lyon overgekomen Lucas Paquetá maakte zijn debuut door op de plek van Saïd Benrahma te spelen.

In de eerste helft kon Chelsea maar moeilijk tot kansen komen. De thuisploeg had het meeste balbezit, maar kon maar geen gaatje vinden in de hechte verdediging van West Ham. Een schot van Kovacic dat naast ging was na een half uur het eerste echte wapenfeit van de eerste helft, maar daar bleef het ook bij. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-0 stand en zonder een enkel schot op doel de rust in.

De tweede helft was een stuk vermakelijker. Eerst was het West Ham dat na een uur spelen brutaal de leiding pakte. Via een corner kwam de bal terecht bij Declan Rice, die de bal voorgaf en zag hoe Antonio binnentikte: 0-1. Chelsea antwoordde een kwartier voor tijd via de net ingevallen Chilwell, die een lange bal verlengde en het leder vervolgens zelf knap achter doelman Lukasz Fabianski werkte. In de 88ste minuut was diezelfde Chilwell de aangever bij de 2-1 van Havertz. Enkele minuten later leek West Ham via Maxwel Cornet alsnog een punt te pakken, maar zijn treffer werd vanwege een overtreding afgekeurd. De drie punten bleven dus op Stamford Bridge, waardoor Chelsea met een opgelucht gevoel kan toewerken naar het Champions League-duel met Dinamo Zagreb van komende dinsdag in Kroatië. Dat duel wordt om 18.45 uur afgetrapt.