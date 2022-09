Ontketende Sheraldo Becker maakt tegen Bayern München vijfde seizoenstreffer

Zaterdag, 3 september 2022 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:58

Bayern München is zaterdagmiddag tegen puntverlies aangelopen. Op bezoek bij Union Berlin bleek de treffer van Sheraldo Becker voldoende om Bayern van een overwinning af te houden. Het was voor de aanvaller alweer zijn vijfde treffer dit seizoen in de Bundesliga. Bayer Leverkusen stelde wederom teleur en verloor in eigen huis van SC Freiburg. Schalke 04, met Sepp van den Berg en Thomas Ouwejan in de basis, keerde met een gelijkspel in Stuttgart huiswaarts.

Union Berlin - Bayern München 1-1

Met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch op de bank zag basisspeler Matthijs de Ligt hoe Union op voorsprong kwam. Uit een vrije trap van Christopher Trimmel was het Becker die de binnenkant van zijn voet tegen de bal kon zetten; Manuel Neuer kon niets meer beginnen. Toch kon de ploeg uit Berlijn niet lang genieten van de voorsprong. Joshua Kimmich zorgde drie minuten later alweer voor de gelijkmaker. De Duits international zag zijn schot aangeraakt worden, waardoor Union-doelman Frederik Rønnow kansloos was. De Deen kon zich tien minuten voor rust wel onderscheiden met een fraaie redding op een schot van Leroy Sané. In blessuretijd was Sané nog heel dichtbij het winnende doelpunt, maar zijn kopbal werd uit de bovenhoek gehaald door uitblinker Rønnow.

???????????? ???? Met zijn vijfde van dit seizoen zette de Nederlander Union Berlin op voorsprong. Lang konden ze niet van de voorsprong genieten. Kimmich zorgde niet veel later voor de gelijkmaker. Welke club is na vandaag de koploper in de Bundesliga? ?? https://t.co/LLF6600MWm pic.twitter.com/XMiu3agvXj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 3, 2022

VfB Stuttgart - Schalke 04 1-1

De doelpunten in Stuttgart vielen allebei in het eerste kwart van de wedstrijd. De thuisploeg kwam op voorsprong via Chris Fuhrich, die op aangeven van Silas raak schoot. Schalke 04, met Van den Berg en Ouwejan in de basis, kwam drie minuten later alweer op gelijke hoogte. Spits Simon Terodde wist fraai raak te schieten in de rechterbovenhoek, nadat Dominick Drexler voor de even zo fraaie assist zorgde. Na rust kreeg Stuttgart-verdediger Josha Vagnoman zijn tweede gele kaart, maar Schalke kon een overwinning niet meer forceren.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2-3

Kerem Demirbay was er na een ruim kwartier als de kippen bij om een afvallende bal in het zestienmetergebied tot doelpunt te promoveren: 1-0. Leverkusen had via Patrik Schick en Moussa Diaby de mogelijkheid om de score verdubbelen, maar deed dat niet en kreeg na rust de deksel op de neus. Binnen zes minuten keerden de bezoekers de achterstand om in een voorsprong. Eerst was het Matthias Ginter die met een rake kopbal uit een hoekschop voor de gelijkmaker tekende. Drie minuten later was Michael Gregoritsch het eindstation van een fraaie teamaanval. Leverkusen gaf niet op en kwam op gelijke hoogte via Schick, die zijn voet tegen een voorzet van invaller Callum Hudson-Odoi zette. Een fraai doelpunt van invaller en ex-PSV'er Ritsu Doan bleek het slotakkoord te zijn.

Ritsu Doan besliste het duel bij Bayer Leverkusen met een fraai schot

VfL Bochum - Werder Bremen 0-2

Takuma Asano en Kevin Stoger konden Bochum al binnen twee minuten spelen op voorsprong zetten. Het duel leek voorbestemd om een spektakelstuk te worden, maar werd dat allesbehalve. Marvin Ducksch was met een laag afstandsschot gevaarlijk namens Werder Bremen, maar de ploeg bleef de onderliggende partij. Tien minuten voor tijd leek Bochum via Stoger het duel naar zich toe te trekken, ware het niet dat de VAR een handsbal constateerde. Werder rook zijn kans en pakte vijf minuten voor tijd de voorsprong via een kopbal van Niclas Füllkrug. De spits schoot in blessuretijd zijn tweede van de middag binnen via een strafschop.

VfL Wolfsburg - FC Köln 2-4

Lukas Nmecha opende de score namens de thuisploeg al na twee minuten spelen na een korte pass van Bartol Franjic. De gelijkmaker volgde na ruim twintig minuten spelen. Dejan Ljubicic schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai via de binnenkant van de paal binnen. Daarmee hield het niet op voor de bezoekers. Na een eigen doelpunt van Paulo Otavio zorgde Florian Kainz uit een strafschop in de blessuretijd van de eerste helft voor een comfortabele 1-3 voorsprong. Na rust bracht Nmecha de spanning terug in de wedstrijd, maar het slotakkoord was voor Köln. Sargis Adamyan wist van dichtbij binnen te schieten en trok daarmee de overwinning definitief over de streep.