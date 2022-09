Van Nistelrooij wijzigt basiself voor kraker met FC Twente op één positie

Zaterdag, 3 september 2022 om 17:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:44

FC Twente en PSV hebben hun opstellingen bekendgemaakt voor het Eredivisie-duel in de Grolsch Veste van zaterdagavond. PSV begint met één wijziging ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd tegen FC Volendam (7-1). Bij Twente keert Robin Pröpper terug in de basis na een blessure, terwijl Ruud van Nistelrooij in zijn verdediging kiest voor André Ramalho in plaats van Jarrad Branthwaite. Het duel in Enschede begint om 18.45 uur.

Twente won afgelopen woensdag eenvoudig met 4-0 van Excelsior en kan tegen PSV weer beschikken over Pröpper. De verdediger ontbrak tegen Excelsior nog vanwege een blessure, maar begint zaterdagavond weer in de basis. Dat gaat ten koste van Max Bruns. Verder ruimt Ron Jans ook een basisplaats in voor Vaclav Cerny. Voor Sem Steijn en Michel Vlap, die vorig weekend tegen FC Volendam (1-0 nederlaag) allebei uitvielen met een hersenschudding, komt het duel met PSV nog te vroeg. Ook Michal Sadílek en Julio Plezeguelo ontbreken. Virgil Misidjan, die voor de wedstrijd tegen Excelsior nog uit de selectie werd gezet omdat hij volgens Jans moeite had met zijn reserverol, maakt zaterdagavond wel weer onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voert één wijziging door ten opzichte van het duel met Volendam van afgelopen woensdag. Ramalaho staat in het hart van de verdediging, waardoor Branthwaite plaats moet nemen op de bank. De Eindhovenaren kunnen nog geen beroep doen op Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Noni Madueke, Luuk de Jong, Marco van Ginkel en Fredrik Oppegård, die allemaal geblesseerd zijn.

Twente liet dit Eredivisie-seizoen tot dusver maar één keer punten liggen: vorig weekend op bezoek bij Volendam. Met negen punten uit vier wedstrijden staat de club uit Enschede momenteel op een vijfde plek. PSV is dit seizoen nog foutloos in de Eredivisie en wist in vier duels al 22 keer tot scoren te komen. Cody Gakpo en Xavi Simons maakten ieder zes goals en zijn daarmee de topscorers van de Eredivisie. Toch zal het geen gemakkelijke avond worden voor PSV: vorig seizoen deelde Twente de Eindhovenaren nog een flinke tik uit in de strijd om de titel, door ze in de Grolsch Veste op een 3-3 gelijkspel te houden. Daarmee kwam PSV nog goed weg, daar het na een half uur 3-0 voor Twente stond en de 3-3 pas in de 94ste minuut werd gemaakt.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Hilgers, Smal; Kjølø, Zerrouki, Rots; Cerny, Van Wolfswinkel, Tzolis

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo