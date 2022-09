Uitblinker Perin behoedt mat Juventus voor eerste nederlaag van het seizoen

Zaterdag, 3 september 2022 om 17:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:04

Juventus is zaterdagmiddag op bezoek bij Fiorentina tegen puntverlies aangelopen. La Vecchia Signora kwam vroeg op voorsprong via Arkadiusz Milik, maar zag de thuisploeg vervolgens langszij komen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri mocht doelman Mattia Perin bedanken dat men een punt aan het uitduel overhield. De sluitpost werd de man van de wedstrijd met een gestopte strafschop en enkele uitstekende reddingen.

Allegri wijzigde zijn basiself ten opzichte van het gewonnen Serie A-duel met Spezia (2-0) op enkele plaatsen. Zo maakte Leandro Paredes als kersverse aanwinst zijn debuut en begon Milik in de punt van de aanval. Fabio Miretti en Dusan Vlahovic moesten het doen met een plek op de bank. Aan de zijde van Fiorentina startte Sofyan Amrabat zoals vertrouwd vanaf het eerste fluitsignaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Milik bewees tegen Spezia direct zijn waarde door het duel in blessuretijd als invaller in het slot te gooien. Op bezoek bij Fiorentina toonde hij zich opnieuw direct efficiënt, want binnen tien minuten wist de Pool de ban al te breken. Hij stond precies op de goede plaats door een volley van Filip Kostic van dichtbij tot doelpunt te promoveren: 0-1. De thuisploeg ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. Zo moest Gleison Bremer zich voor een gevaarlijk schot van Youssef Maleh gooien en dwong Dodô doelman Perin niet veel later tot een uiterste redding.

Na een klein half uur werd de stand alsnog weer in evenwicht getild. Ángel di María maakte een inschattingsfout, waarna Fiorentina na een hoekschop van Juve razendsnel kon counteren. Christian Kouamé werd met een dieptepass van Riccardo Sottil de diepte ingestuurd en wist Perrin vervolgens te verschalken: 1-1. La Viola kreeg nog voor rust de uitgelezen mogelijkheid om het duel helemaal te kantelen nadat scheidsrechter Daniele Doveri de bal na tussenkomst van de VAR op de penaltystip legde na een handsbal van Paredes. Luka Jovic moest alleen toezien hoe zijn strafschop via de vingertoppen van Perin en de binnenkant van de paal uit het doel ketste.

Allegri bracht in het tweede bedrijf onder meer Miretti en Moise Kean binnen de lijnen, maar effect sorteerde dit geruime tijd niet. Juventus had net als voor rust moeite om serieuze kansen te creëren. Ook in de slotfase kabbelde de wedstrijd voort richting het laatste fluitsignaal. Allegri koos ervoor om zijn topscorer Vlahovic het gehele duel op de bank te laten. Fiorentina leek de drie punten vlak voor tijd toch nog in Florence te houden toen Sofyan Amrabat de bal richting de rechterbovenhoek plaatste. Met een stijlvolle redding onderscheidde Perin zich echter andermaal en moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.