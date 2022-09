Edson Álvarez krijgt niets anders dan lovende woorden van zijn trainer

Zaterdag, 3 september 2022 om 16:40 • Tom Rofekamp

Alfred Schreuder is blij met hoe Edson Álvarez zichzelf bijeengeraapt heeft na zijn misgelopen transfer naar Chelsea. De 49-jarige oefenmeester vertelt voorafgaand aan het duel tussen Ajax en SC Cambuur hoe de Mexicaan het even moeilijk had, maar al gauw weer klaar was om de volle honderd procent te geven. Over Mohammed Kudus, die eveneens een transfer in het water zag vallen, wilde Schreuder echter minder kwijt. "Volgens mij is daar nu genoeg over gezegd."

Op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt werd bekend dat Chelsea bereid was vijftig miljoen euro neer te tellen voor Álvarez. Ajax wilde hem echter niet laten gaan zo vlak voor de transferdeadline. Daarop besloot Álvarez de training van donderdag over te slaan. Kudus ging eerder al tot werkweigering over. De Ghanees is zijn reserverol beu en was persoonlijk al rond met Everton, dat hem graag wilde kopen. Ajax had echter een duidelijke boodschap: Kudus is niet te koop.

In tegenstelling tot de Ghanees begint Álvarez zondag 'gewoon' in de basiself van Schreuder. "Hij heeft het geweldig opgepakt", verklaart de oefenmeester tegenover de camera's van ESPN. "Ik wil het uitleggen omdat ik dat belangrijk vind. Eén dag had hij het er heel moeilijk mee en hebben we er ook over gesproken. Ik vond het dus ook beter dat hij niet trainde. En gisteren heeft hij gewoon tegen mij gezegd: 'Trainer, ik ga er weer voor de volle honderd procent voor'. Dat is hoe het hoort, dan gaat het in overleg."

Schreuder sprak onlangs op de clubwebsite van Ajax zijn frustratie uit over hoe de eerdere werkweigeringen van Antony en Kudus verliepen (bij Kudus was Schreuder alleen over de tweede keer dat hij de training oversloeg niet te spreken; bij de eerste maal noemde hij de opstelling van de middenvelder 'heel professioneel'), Daar wil de trainer nu echter niets meer over kwijt. "Volgens mij is daar nu genoeg over gezegd. Iedereen heeft daar zijn zegje over gedaan, ik heb er iets over gezegd. Ik ben blij dat het nu september is en er niemand meer weg kan."

De coach wil nog maar eens benadrukken dat iedereen binnen zijn selectie zal moeten vechten voor zijn club. "Als je bij een grote club wil spelen moet je ook duidelijk dingen communiceren aan de voorkant. Je hebt niet elf spelers die alleen maar spelen, je moet rouleren. Dat moet je ook open en eerlijk aan hen uitleggen en het is aan hen om te accepteren."