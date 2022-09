Eindstand doet heerlijke ‘Merseyside-derby van de keepers’ allesbehalve eer aan

Zaterdag, 3 september 2022 om 15:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:29

Everton en Liverpool hebben zaterdag in een uiterst vermakelijke Merseyside-derby de punten gedeeld. Ondanks vele kansen over en weer kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Dat was met name toe te schrijven aan Jordan Pickford en Alisson Becker, die geweldig stonden te keepen.

Liverpool, dat met Virgil van Dijk aan de aftrap begon, staat zo na zes speelronden op negen punten. Daarmee staat het nu al zes punten achter op koploper Arsenal, dat zondag in actie komt.

Met drie gelijke spelen en twee nederlagen op zak was het Everton dat zichtbaar op zoek ging naar de overwinning. The Toffees zetten de aartsrivaal vanaf het begin met de rug tegen de muur en werden met name gevaarlijk via Anthony Gordon. De vleugelspits zag halverwege de eerste helft Alisson redden op zijn eerste poging, voordat hij de tweede even later op de paal uiteen zag spatten. Liverpool moest het vooral hebben van bevliegingen van Darwin Núñez. De aankoop van 75 miljoen volleerde drie minuten voor rust bijna raak in het dak van het doel, ware het niet dat Pickford een uitstekende reflex in huis had.

Het hoge tempo van het eerste bedrijf werd ook de tweede helft gewaarborgd. Net als voor de rust had Liverpool de bal en was het Everton dat via de counter gevaarlijk probeerde te worden. Zomeraanwinst Neal Maupay kreeg na iets meer dan een uur spelen dé kans op de openingstreffer, maar de van Brighton & Hove Albion overgenomen spits schoot oog in oog met Alisson recht op de doelman. Even later dacht Conor Coady wél het net te vinden; de verdediger bevond zich echter in buitenspelpositie.

De treffer kon in de slotfase aan beide kanten vallen. Jürgen Klopp bracht Diogo Jota voor Núñez in de poging iets te forceren, maar de formatie van Frank Lampard kwam nog het dichtst bij. Alisson had echter een geweldige reflex in huis om een inzet van Dwight McNeil uit de kruising te kunnen vissen. Aan de andere kant kon Pickford zich nog onderscheiden op een inzet van Roberto Firmino, terwijl Jota in extremis de paal trof. Het doelpunt kwam echter niet meer. Door het gelijke spel komt Liverpool met negen punten op een vijfde plek; Everton vindt zich met vier punten op de veertiende stek.