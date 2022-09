Schreuder onthult opstelling: Álvarez ‘gewoon’ in basis, één wijziging

Zaterdag, 3 september 2022 om 15:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:41

Alfred Schreuder heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met SC Cambuur van zaterdagmiddag. De 49-jarige oefenmeester kiest voor vrijwel dezelfde elf namen die afgelopen zondag FC Utrecht met 0-2 opzijzetten. Alleen Kenneth Taylor moet plaatsmaken voor Davy Klaassen. Dat betekent dat er ook een basisplek is ingeruimd voor Edson Álvarez, die donderdag de groepstraining liet schieten om een transfer naar Chelsea te forceren. Mohammed Kudus begaf zich in een soortgelijke situatie, maar begint ‘gewoon’ op de bank. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 16.30 uur van start.

Op de slotdag van de Nederlandse transfermarkt werd bekend dat Chelsea bereid was vijftig miljoen euro neer te tellen voor Álvarez. Ajax wilde hem echter niet laten gaan zo vlak voor de transferdeadline. Daarop besloot Álvarez de training van donderdag over te slaan. Kudus ging eerder al tot werkweigering over. De Ghanees is zijn reserverol beu en was persoonlijk al rond met Everton, dat hem graag wilde kopen. Ajax had echter een duidelijke boodschap: Kudus is niet te koop.

Desondanks begint de aanvallende middenvelder toch weer op de bank. Schreuder kiest op het middenrif voor Álvarez, Klaassen en Dusan Tadic, waarvan laatstgenoemde ‘de positie van Kudus’ bekleedt. De voorhoede bestaat net als afgelopen zondag van links naar rechts uit Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Steven Berghuis. Calvin Bassey heeft andermaal een basisplek in de defensie: de zomeraanwinst wordt geflankeerd door Daley Blind, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Remko Pasveer verdedigt het doel. Lucas Ocampos, Ahmetcan Kaplan en Florian Grillitsch zitten voor het eerst bij de selectie van de Amsterdammers.

Ajax kan zaterdag de koppositie in ieder geval voor even overnemen van huidig lijstaanvoerder PSV, dat later op de avond in actie komt tegen FC Twente. Tegenstander Cambuur verzamelde in de eerste vier speelronden vier punten en kan zich bij een overwinning in de subtop vechten.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Klaassen; Tadic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn

Opstelling SC Cambuur: Virginia; Van Wermeskerken, Smand, Tol, Bangura; Paulissen, Ter Heide, Van Kaam; Breij, Uldrikis, Balk