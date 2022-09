Van Bronckhorst beleeft in Old Firm dramatische generale voor Ajax

Zaterdag, 3 september 2022 om 15:30 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:38

Giovanni van Bronckhorst heeft met Rangers FC een gevoelige nederlaag geleden in de Schotse competitie. Op bezoek bij de nog ongeslagen rivaal Celtic werd de Old Firm met liefst 4-0 verloren. Bij rust leidde de thuisploeg al met 3-0 door twee doelpunten van Liel Abada en een fraai stiftje van Jota. Een kwartier voor tijd bepaalde David Turnbull de eindstand na een fout van Jon McLaughlin. Na zes wedstrijden bedraagt het gat tussen Celtic en Rangers nu al vijf punten in de Schotse Premier League.

Celtic haalde vorig weekend uit bij Dundee United, door de eenmalig Schots landskampioen met 0-9 te verslaan. Derhalve zag Celtic-coach Ange Postecoglou geen reden om wijzigingen in zijn ploeg aan te brengen voor de derby tegen Rangers, en dus begon ex-VVV’er Giorgos Giakoumakis weer op de bank. De ploeg van Van Bronckhorst versloeg in de vorige speelronde Ross County (4-0) en kende ten opzichte van dat duel twee wijzigingen tegen Celtic: Glen Kamara speelde in plaats van Scott Wright, terwijl Steven Davis de geblesseerde Tom Lawrence verving.

2-0 CELTIC ?? Celtic is feller en Jota profiteert met een heerlijk stiftje ??#ZiggoSport #CELRAN #OldFirm pic.twitter.com/e7RIgowEQR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2022

Celtic domineerde de Old Firm vanaf minuut één. Het speelde in een hoog tempo en hervatte het spel bij standaardsituaties razendsnel. Al na acht minuten leidde dat tot de 1-0: een snelle inworp werd verlengd, waarna Abada via de hand van keeper McLaughlin kon binnenschieten. Na ruim een half uur kon Celtic Park opnieuw juichen, toen Jota na een snel genomen vrije trap diep werd gestuurd en de bal over McLaughlin heen wipte: 2-0. Een kleine tien minuten later was diezelfde Jota dicht bij de 3-0, maar deze keer wist de Rangers-goalie wel te redden. Minder dan een minuut later lag de bal alsnog in het netje dankzij opnieuw Abada, die een lage voorzet hard binnenschoot. Zo ging de thuisploeg met een zeer comfortabele 3-0 voorsprong rusten, net als in februari dit jaar tegen Rangers. Toen was 3-0 tevens de eindstand.

In de tweede helft beet Rangers wat meer van zich af, terwijl Celtic het een stuk rustiger aan deed. Het liet de bezoekers meer voetballen, maar tot echt uitgespeelde kansen leidde dat niet. Aan de andere kant van het veld werd er in de 78ste minuut wel nog een keer gescoord. McLaughlin leverde de bal zomaar in bij Turnbull, die dat cadeautje dankbaar uitpakte: 4-0. Daarmee kende Rangers een dramatische generale voor komende woensdag. Dan nemen de Schotten het op tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League. Het duel in Amsterdam begint om 18.45 uur. Celtic, dit seizoen ook actief in het miljoenenbal, ontvangt een dag eerder Real Madrid.