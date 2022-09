Mysterieuze ‘Hamstelaar’ doet boekje open: hoe komt hij aan zijn informatie?

Zaterdag, 3 september 2022 om 14:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:14

De naam Fabrizio Romano mag geen geheim zijn voor de doorgewinterde voetbalkenner. De Italiaanse journalist is wereld gerenommeerd om zijn inside information over de transfermarkt en heeft het vrijwel altijd bij het rechte eind. Binnen de Nederlandse landsgrenzen timmert echter een soortgelijk figuur aan de weg. Het mysterieuze Twitter-account Hamstelaar verzamelde binnen een paar maanden bijna 33.000 volgers door gevoelige transferinformatie over Ajax te delen. Hoe komt deze 'rijzende transfergoeroe' aan zijn informatie? NOS ging met Hamstelaar in gesprek.

'Gerjan Hamstelaar', zo valt er te lezen in zijn profiel. Veel van zijn volgers denken dat de mysterieuze twitteraar daadwerkelijk Gerry Hamstra is, de ene helft van het technisch duo van Ajax. "Je hoort de gekste theorieën en ik vind dat alleen maar leuk", reageert Hamstelaar. "Ik snap het ook, want het is een soort mythe geworden. Mensen denken dat mijn info wel uit de club moet komen, maar denk je nu echt dat Gerry Hamstra mij belt?"

Zijn volledige identiteit wil Hamstelaar niet onthullen; wél is hij bereid enige details te onthullen over zijn achtergrond. Hij is sales manager van beroep, is Ajacied in hart en nieren én is bevriend met een zaakwaarnemer. Door hem is het balletje gaan rollen, vertelt Hamstelaar. "Voor ik het wist, bouwde ik een heel klantenbestand op met zaakwaarnemers en mensen binnen en rond Ajax. Ik merkte dat ze het af en toe leuk vonden om me info te geven, omdat ik anoniem ben."

Daarom besloot Hamstelaar zijn informatie te delen op internet. Dat bleef niet onopgemerkt, daar zijn aantal volgers rap opliep. Zelfs de hoofdrolspelers van zijn berichten raakten op de hoogte van zijn bestaan; zo ook Hakim Ziyech. "Ik had gebracht dat er een gesprek was tussen Ajax en Hakim Ziyech in Amsterdam. Kreeg ik daarna bericht van mensen rondom Ziyech. Het gesprek was net vijf minuten klaar en het stond al online. Ze applaudisseerden bijna. Ziyech zelf dacht ook: hoe dan?! Dat is wel kicken."

Door zijn contacten binnen de club weet de twitteraar soms zelfs eerder dan zaakwaarnemers of hun cliënten naar of van Ajax zullen vertrekken. Hij noemt de casus-Florian Grillitsch, die voorbije transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord stond, maar naar Ajax vertrok. "Rutger (Vinke, de beheerder achter het eveneens gerenommeerde 1908.nl, red.) belde me op om te zeggen dat Feyenoord vol voor Grillitsch ging. Maar ik had nieuws voor hem, want ik wist dat hij naar Ajax zou gaan. Grillitsch had die avond ervoor een gesprek gehad met trainer Alfred Schreuder. De zaakwaarnemer van Grillitsch wist nog van niets over de keuze, maar een dag later bleek dat hij inderdaad naar Ajax ging."

Hamstelaar voorspelt een nog veel prominentere rol voor transfergoeroes in de toekomst. "We hebben niet alleen op landelijk niveau onderling contact, dit gaat veel verder dan Nederland. Er wordt wereldwijd aan een imperium gebouwd." Of Hamstelaar zelf nog lang in the game actief blijft, weet hij echter niet. "Het vreet ontzettend veel energie, naast een fulltime baan en gezin."