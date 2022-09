Schreuder blikt terug op transferperiode: ‘Daar was ik niet blij mee'

Zaterdag, 3 september 2022 om 12:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 10:55

Alfred Schreuder kijkt met een goed gevoel terug op afgelopen transferperiode bij Ajax, vertelt hij op de website van de Amsterdamse club. De oefenmeester zag met Antony, Lisandro Martínez en Sébastien Haller een aantal belangrijke spelers vertrekken, maar denkt dat er met onder anderen Lucas Ocampos en Florian Grillitsch waardige vervangers zijn gehaald.

Ocampos werd vlak voor het sluiten van de transferwindow op huurbasis overgenomen van Sevilla en wordt gezien als vervanger van Antony. “We zijn met zijn allen heel blij met hem. De groep is daarmee sterk. Ocampos geeft ons power, kracht en snelheid. Hij is Argentijns international en fysiek een heel sterke speler”, aldus Schreuder. Ook Grillitsch werd afgelopen week gestrikt; hij was transfervrij na zijn vertrek bij TSG Hoffenheim. Bij die club werkte de Oostenrijker ook een aantal jaar samen met Schreuder. “Florian heeft het dna van een Ajax-speler. Een heel sierlijke speler met een goede techniek en uitstekend inzicht”, beschrijft de Ajax-trainer.

De Amsterdammers verdienden deze zomer in totaal 216,2 miljoen euro aan uitgaande transfers. Met name de transfer van Antony naar Manchester United bracht veel geld in het laatje: 95 miljoen euro. De Braziliaan hield de gemoederen in de dagen voor zijn vertrek flink bezig in Amsterdam, onder meer door niet te trainen en spelen. “Ik was daar persoonlijk niet blij mee”, vertelt Schreuder. “Dat weet hij van mij, dat ik dat niet goedkeur. Maar iedereen weet: Antony is een goede vent en ik gun hem het beste.”

In de laatste dagen van de transferwindow leek het er even op dat Ajax ook Edson Álvarez en Mohammed Kudus nog ging kwijtraken. Kudus stond in de belangstelling van Everton, terwijl Chelsea zich graag wilde versterken met Álvarez. Kudus sloeg in die periode twee trainingen over. “Dat is in goed overleg gegaan, alleen bij de tweede keer was ik het er niet mee eens”, zegt Schreuder daarover. Álvarez miste één training. “Bij Álvarez speelden er dingen op de laatste dag van de transferperiode, dan is het logisch dat er iets gebeurt bij zo’n jongen. We hebben toen afgesproken dat hij niet mee zou trainen. Ik wist ervan en dat is in goed overleg gebeurd.” Ondanks dat Ajax beide spelers niet liet gaan, is Schreuder tevreden over hun houding. “Ze hebben zich allebei heel professioneel opgesteld.”