‘Dat het grote Ajax daar blijkbaar niet in slaagde is ronduit gênant’

Zaterdag, 3 september 2022 om 12:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:01

Sjoerd Mossou vindt dat Ajax zichzelf flink voor schut heeft gezet in de slotdagen van de transferperiode. De columnist van het Algemeen Dagblad zag de landskampioen onder meer stuurloos toekijken hoe Antony, Edson Álvarez en Mohammed Kudus weigerden te trainen om een transfer te forceren; een situatie waar zelfs FC Groningen in zijn optiek beter mee omsprong. Alle ophef rondom Ajax van het afgelopen jaar maakt samen dat Mossou een harde conclusie trekt: "Tegenwoordig lijkt in Amsterdam haast elke norm vervaagd."

Net als bij Ajax werd er ook hevig aan de sterspelers van concurrent PSV getrokken. Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo, hoofdrolspelers op de slotdag van de transfermarkt, speelden echter nog 'gewoon' mee in het gewonnen duel tegen FC Volendam de avond daarvoor (7-1). Illustratief, volgens Mossou. "Het zegt alles over het verschil in cultuur en (moreel) leiderschap tussen de twee meest toonaangevende topclubs van Nederland, in elk geval op dit moment. Werk weigeren omdat je geen risico wilt lopen op een blessure, vlak voor een transfer? Voor beide PSV’ers was het nooit een optie."

En als zo'n werkweigering dan toch plaatsvond – zoals bij Ajax gebeurde – konden de Amsterdammers een voorbeeld nemen aan FC Groningen, schrijft Mossou. "Technisch directeur Mark-Jan Fledderus vertelde diezelfde dag op het clubkanaal van FC Groningen hoe hij iets soortgelijks met spits Jørgen Strand Larsen had aangepakt. De Noor wilde óók graag weg - en niet per se onbegrijpelijk. De ene na de andere mooie club was deze zomer bereid miljoenen te betalen voor Strand Larsen, maar Groningen weigerde lange tijd mee te bewegen. Toen ook hier een arbeidsconflict dreigde, hield Fledderus het simpel in een gesprek met de spits. Vrij vertaald: 'Zolang jij niet komt trainen, neem ik voor geen enkele club de telefoon meer op. Dus kies zelf maar.'"

Dat Ajax deze zomer van alle clubs wereldwijd de meeste transferinkomsten genereerde, dwingt bij Mossou niet per se meer respect af. "Dat het grote Ajax er blijkbaar niet in slaagde om dergelijk fatsoen af te dwingen bij zijn spelers, is ronduit gênant. In financieel opzicht was de Amsterdamse club de absolute winnaar van deze transferzomer. Toch slaagde het erin zichzelf de laatste dagen op tenenkrommende wijze voor joker te zetten", aldus de journalist.

Alles opgeteld trekt Mossou een pijnlijke conclusie. "Tegenwoordig lijkt in Amsterdam haast elke norm vervaagd. Of het nu gaat om Quincy Promes, André Onana, coronaregels, Marc Overmars of Mohamed Ihattaren; steeds opnieuw ontbreekt het de rijkste club van Nederland aan ethiek, communicatie, leiderschap en orde. Deze week bleek Ajax wederom stuurloos, een club waar spelers en hun zaakwaarnemers blijkbaar de ruimte voelen om schijt te hebben aan alles en iedereen. Voor een grootmacht die op allerlei gebieden een voorbeeldclub pretendeert te zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, is dat niets minder dan een afgang."