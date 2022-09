‘Big Cashier’ Ajax laat complete Europese elite de hielen zien

Zaterdag, 3 september 2022 om 11:11 • Laatste update: 09:46

Van alle clubs in de wereld heeft Ajax deze zomer het meeste geld geïncasseerd uit transfers. De Amsterdammers zagen een karrenvracht aan spelers vertrekken en streken daarmee in totaal 216,2 miljoen euro op. Geen enkele club wist dat te overtreffen. Ajax had nog meer geld kunnen binnenharken, ware het niet dat de raad van commissarissen van de club op de rem trapte in enkele gevallen.

Antony (95 miljoen euro), Lisandro Martínez (57 miljoen), Sébastien Haller (31 miljoen) en Ryan Gravenberch (18,5 miljoen) waren deze zomer de spelers die het meeste geld in het laatje brachten bij de club uit de hoofdstad. Ajax beleefde een transferzomer zoals het die nog niet eerder beleefde en moest zelfs op Deadline Day tot in de late uurtjes aan het werk. Zo kwam er op de valreep een monsterbod van Chelsea op Edson Álvarez binnen. Het had Ajax plots nog eens vijftig miljoen euro kunnen opleveren, maar zo ver kwam het niet.

De Mexicaan had in Engeland de mogelijkheid om het vijfvoudige te verdienen, maar zag zijn werkgever niet meewerken aan een deal. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf voelt Ajax zich 'moreel verplicht' om in de winter of volgend jaar zomer alsnog overstag te gaan. Belangrijk daarbij is het gegeven dat de middenvelder zich altijd voorbeeldig heeft gedragen. Zo wilde Ajax in mei 2020 en januari 2021 van hem af. Anderzijds stelt het dagblad dat het voor Álvarez 'onverteerbaar' is dat Antony en Martínez wel mochten vertrekken en hij niet.

Tegenover alle inkomsten stonden bij Ajax ook een groot aantal uitgaven. Met topaankopen als Steven Bergwijn (31,25 miljoen), Calvin Bassey (23 miljoen) en Brian Brobbey (16,35 miljoen) werd in totaal voor 105,1 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe spelers. Ajax was voornemens om Lucas Ocampos op de slotdag van de transferwindow over te nemen van Sevilla, maar werd teruggefloten door de raad van commissarissen en ging uiteindelijk over tot een huurconstructie. Ook voor de komst van Odisseas Vlachodimos, die zo'n vijftien miljoen euro moest kosten, werd een stokje gestoken.