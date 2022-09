‘Ik ben Vitesse heel dankbaar dat ze mij uit de shit hebben gehaald’

Zaterdag, 3 september 2022 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:18

Mitchell Dijks is blij dat hij terugkeert op de Nederlandse velden. De verdediger werd deze week ingelijfd door Vitesse, waar hij een contract tekende voor één seizoen met de optie voor een extra seizoen. Voor Dijks komt daarmee een einde aan een uitzichtloze situatie bij Bologna, waar hij op het tweede plan terecht was gekomen en van de club te horen kreeg dat hij mocht vertrekken. Met de Arnhemmers hoopt hij de weg omhoog in te slaan.

Heel even twijfelde Dijks, toen het dramatische gestarte Vitesse zich bij hem meldde. "Natuurlijk, maar sindsdien hebben ze een aantal nieuwe spelers gekocht en ik heb ook met de trainer gesproken over hoe hij het ziet. Hij heeft aangegeven dat het niveau omhoog is gegaan nu de nieuwe spelers er zijn", aldus Il trattore (Italiaans voor 'De Tractor'). "Ik heb er uiteindelijk wel vertrouwen in. Voor mij als nieuwe speler is het geen verkeerd moment om te beginnen. Het is tot nu toe niet goed gegaan met Vitesse en het kan nu alleen maar beter."

Ook viel Dijks niet meteen achterover van het financiële plaatje van Vitesse. De Arnhemmers steggelen al weken over de komst van een nieuwe eigenaar en waren om die reden toegewezen op huurspelers. "Nu is mijn contract ontbonden en daarvan heb ik geld meegekregen. Zodoende was het complete plaatje perfect om nu wel deze stap te zetten. Voor mij was het win-win-win. Ik kijk er naar uit om weer in Nederland te gaan voetballen. Ik zit dicht bij mijn familie, maar ook bij mijn fysio en mensen die belangrijk voor me zijn", gaat Dijks verder in De Telegraaf.

Volgens de voormalig Ajacied was er geen gezonde werkrelatie meer in Italië. "Eigenlijk waren we akkoord met een contract voor tien maanden, maar Vitesse wilde toch iets meer. Toen ben ik hiermee akkoord gegaan, ook om Vitesse te bedanken dat ze mij uit die shit bij Bologna hebben gehaald", aldus Dijks. "Ik was daar echt klaar. Op een gegeven moment was de chemie weg. Ik heb conflicten gehad met de trainer. Als de trainer het niet meer in je ziet zitten, loop je met je ziel onder je arm. Als voetballer wil je het vertrouwen hebben dat de trainer achter je staat en dat was er niet meer. Daarom wilde ik weg."