NRC: Feyenoord weigerde eigen fans te informeren en schendt privacyregels

Zaterdag, 3 september 2022 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:20

Feyenoord heeft het nagelaten om zijn eigen supporters te waarschuwen over het feit dat er microfoons in het stadion hangen om spreekkoren vast te leggen, stelt het NRC. De microfoons hangen er sinds begin dit jaar en moeten het makkelijker maken om racisme en discriminatie uit te roeien. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens handelt Feyenoord hiermee in strijd met de privacywetgeving, zo wordt geconcludeerd.

Het ophangen van de microfoons maakt onderdeel uit van een pilot van de KNVB. De voetbalbond hoopt middels moderne technieken om racisme en discriminatie uit de stadions te bannen. Voorheen waren enkel camerabeelden beschikbaar om eventuele daders op te sporen, maar die werkwijze moet met behulp van microfoons vergemakkelijkt worden. Dat Feyenoord de eigen fans daarover niet heeft ingelicht, is echter in strijd met de privacywetgeving

"Het moet ook duidelijk zijn voor welk doel die opnames worden gemaakt”, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. De pilot is een samenwerking tussen de KNVB enerzijds en Feyenoord en Stadion Feijenoord anderzijds. Ook in het stadion van PSV hangen microfoons. Sinds oktober vorig jaar zijn in het Philips Stadion echter geen geluiden van supporters meer vastgelegd, waardoor de club zich niet genoodzaakt voelde om de supporters daarover te informeren.

Afgelopen weekend ging het opnieuw mis op de Nederlandse velden, toen Brian Brobbey onbedoeld slachtoffer werd van racistische uitlatingen. De spits van Ajax zette zijn ploeg op bezoek bij FC Utrecht op een 0-2 voorsprong en werd vervolgens 'getrakteerd' op oerwoudgeluiden vanaf de Bunnikside. In het najaar van 2019 liep het uit de hand bij een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior, toen Ahmad Mendes Moreira het mikpunt werd van racistische leuzen.