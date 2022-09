Timber: ‘Er zijn momenten geweest dat ik dacht: misschien moet ik gaan’

Zaterdag, 3 september 2022 om 09:29

Waar veel spelers vertrokken bij Ajax, besloot Jurriën Timber juist zijn contract te verlengen. De centrumverdediger weerstond de lokroep van grote buitenlandse clubs en hoopt met Ajax weer om de prijzen te spelen dit seizoen. Individueel viel hij deze week al in de prijzen met de uitverkiezing tot beste speler én beste talent van het afgelopen jaar. In een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad gaat hij in op de hectische zomer, de woorden van Louis van Gaal en het handelen van onder meer Antony.

Timber had niet het gevoel dat hij toe was aan een transfer. "We spelen in de Champions League met Ajax, in Nederland kan ik nog veel leren en er komt nog een WK aan. Ik krijg hier nog voldoende topduels. Er is veel interesse geweest, ja, van meerdere clubs", erkent Timber. "Mijn zaakwaarnemer Christopher Coffie hield me op de hoogte van de clubs die interesse toonden. Het ging niet alleen om alle clubs die werden genoemd in de media. Er is een reden waarom ik niet ben vertrokken. Dat is omdat ik denk dat ik hier nog genoeg te leren heb en hier op mijn plek ben. Ik heb plannen om hier verder te groeien."

En toch zijn er momenten geweest waarop de verdediger het zwaar had. "Er zijn ook momenten geweest dat ik dacht: misschien moet ik gaan. Natuurlijk. De ene dag denk je: ik blijf. De andere dag komt er een prachtige kans voorbij waarvan je denkt dat je die eigenlijk niet kunt laten gaan", vertelt de Oranje-international. "De verleiding van een topclub in een topcompetitie is groot. Elke dag denk je wat anders, ook omdat heel veel mensen het erover hebben. Daardoor denk je er zelf ook veel over na. De knoop doorhakken om te blijven of te gaan was wel de moeilijkste keuze uit mijn loopbaan."

Van Gaal

Volgens Timber zijn veel zaken verdraaid in de media. "Zoals dat de bondscoach me afraadde naar United te gaan. Tijdens de laatste interlandperiode heb ik met Van Gaal gesproken. Hij zei niet: blijf bij Ajax, want als je te weinig minuten maakt, is de kans minder groot dat je op het WK gaat spelen. Hij zei juist, en dat voel ik zelf ook, dat als ik een keuze maak, hij wist dat ik daar ook minuten ging maken. Dat weet je nooit zeker, maar dat zelfvertrouwen heb ik ook. Daar baseer je je keuze ook op. De bondscoach spreekt zijn vertrouwen in me uit. Hij zegt helemaal niet: pas op voor die of die club."

Trainingen overslaan om op die manier een transfer te forceren, is niet de manier waarop Timber graag werkt. "Ik wil graag samen met Ajax in goede harmonie samenwerken. Ik kan Antony echter wel begrijpen bij zo’n hoog bod. Of je dan niet moet gaan trainen, weet ik niet. Mohammed Kudus zit op de bank. Voor Edson Álvarez is Chelsea een unieke kans. Ik zou dit zelf niet zo snel doen, maar dat kan ik pas zeggen als ik in z’n situatie verkeer. Zij zitten in het moment. Je weet niet wat ze voelen. Ik denk dat achtergrond ook een rol speelt. Voor hen is Ajax meer een tussenstap."