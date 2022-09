Strand Larsen maakt meteen indruk bij debuut met geniaal hakje

Zaterdag, 3 september 2022 om 08:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:52

Jørgen Strand Larsen heeft meteen indruk gemaakt bij zijn debuut als speler van Celta de Vigo. Vrijdagavond kwam de van FC Groningen overgekomen spits halverwege het thuisduel met Cadíz (3-0 winst) binnen de lijnen, waarna hij niet veel later aan de basis stond van de tweede treffer. Strand Larsen bediende met een fabelachtig hakje ploeggenoot Óscar Rodríguez, die eenvoudig afrondde.

Er was afgelopen week veel te doen om Strand Larsen. De Noorse spits wilde koste wat kost weg bij FC Groningen, maar zag technisch directeur Mark-Jan Fledderus zijn poot stijf houden. Strand Larsen weigerde vervolgens te trainen en kreeg zijn gewenste transfer alsnog. Celta de Vigo legde een recordbedrag neer voor de spits en deed vrijdagavond in LaLiga meteen een beroep op hem. In het thuisduel met Cadíz kwam hij halverwege de wedstrijd binnen de lijnen voor Carles Pérez.

Strand Larsen met een heerlijke assist bij z’n debuut. Is nog geen 72 uur in Vigo. Grote speler. pic.twitter.com/Po5MS7pPz2 — Thijs Faber (@Thijs_Faber) September 2, 2022

Heel lang had Strand Larsen niet nodig om zich te onderscheiden. De spits kwam er bij een 0-0 stand in, maar zag zijn ploeg een kwartier later een comfortabele 2-0 voorsprong nemen. Nadat Iago Aspas de thuisploeg op voorsprong had gezet, greep de Noor de hoofdrol bij de tweede treffer. Strand Larsen kreeg de bal na een aanval over rechts aangespeeld in de zestien en bediende met één simpele voetbeweging Rodríguez, die het kunststukje van de kersverse aanwinst omzette in een treffer.

Het duel zou uiteindelijk met 3-0 gewonnen worden, daar Aspas een kwartier voor tijd met zijn tweede treffer van de avond voor het slotakkoord zorgde. Celta is zodoende met zeven punten uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Alleen van Real Madrid (1-4) werd verloren. Door de zege bezet de ploeg van trainer Eduardo Coudet een knappe zesde plek. Vorig seizoen eindigde Celta de Vigo als elfde in LaLiga.