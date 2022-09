Verweij: ‘Gerry Hamstra heeft zich heel onbetrouwbaar gemaakt bij hem’

Zaterdag, 3 september 2022 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:52

Mike Verweij is niet te spreken over de manier waarop Gerry Hamstra voorbij is gegaan aan zijn belofte richting Jay Gorter. Laatstgenoemde kreeg van de clubleiding van Ajax te horen dat hij onder geen beding weg mocht, maar zag Ajax op de laatste dag van de transferdeadline wel hard aan Odisseas Vlachodimos trekken. De doelman van Benfica werd uiteindelijk op aandringen van de raad van commissarissen niet gehaald en dat is een goede zet geweest, aldus Verweij.

"Bij Vlachodimos is goed gehandeld", steekt de Ajax-watcher van wal in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Het is een geweldige keeper. Maar als je bepaalt dat Jay Gorter onder geen beding weg mag en je tegen hem zegt dat er geen nieuwe keeper komt, dan ben je als Gerry Hamstra heel onbetrouwbaar naar Gorter toe als je toch met een nieuwe keeper bezig gaat. De commissarissen hebben dan natuurlijk het recht om te zeggen dat er al drie keepers zijn."

Volgens Verweij moet Ajax het seizoen ingaan met de keepers die het heeft. "En over drie maanden gaat de window weer open. Als er problemen zijn met de keepers, kunnen ze dan alsnog handelen. Deze jongen (Vlachodimos, red.) kostte ook twaalf miljoen euro en verdient vier à vijf miljoen per jaar. Tel maar uit met een contract van vier jaar. Dat is ook een pakket van dertig miljoen. Ik vind het heel goed dat daar strepen door zijn gezet. Pasveer en Stekelenburg hebben zich ook bewezen op Champions League-niveau."

Valentijn Driessen is van mening dat de keeperspositie bij Ajax mager bezet is. "Het verschil tussen enerzijds Gorter en anderzijds Pasveer en Stekelenburg is qua leeftijd en ervaring natuurlijk enorm", aldus de chef voetbal. "Daar had iemand tussen moeten zitten. Maar waarom moet dat op de laatste dag van de transferwindow gebeuren? Waarom moet dat drie uur voor het einde van de deadline? Daar hadden de grote technische mensen al eerder mee bezig moeten zijn. Je had je arsenaal moeten versterken."

Van der Sar

Tot slot heeft Driessen een boodschap voor Van der Sar. "Als ik als Van der Sar zo in de maling zou zijn genomen, natuurlijk omdat het gelekt is, is het interessant om te zien wie lekt. Er wordt natuurlijk gelekt met een agenda. Als je zo in de maling genomen wordt, moet je zeggen: 'Ik kap er mee.' Ik hoorde dat Van der Sar er in 2024 mee wil stoppen. Dan komt er een nieuw Champions League-format. Als je financieel onafhankelijk bent en je wordt als een soort marionet gebruikt door de poppenspelers van de RvC, wil je dan nog blijven zitten?"