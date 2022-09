Marcelo verrast met nieuwe club en gaat Europa League in

Marcelo vervolgt zijn carrière bij het Griekse Olympiakos, zo is vrijdagavond bekend geworden. De Braziliaanse verdediger verliet deze zomer Real Madrid na ruim vijftien jaar, en was sindsdien transfervrij. Hij tekent bij de Griekse landskampioen voor een jaar, met een optie op nog een tweede seizoen.

De inmiddels 34-jarige Marcelo staat te boek als de meest succesvolle Real Madrid-speler ooit. Hij won in totaal 25 prijzen met de Koninklijke, waaronder vijf landstitels en zes Champions Leagues. De afgelopen seizoenen kwam hij echter steeds minder vaak in actie. Zijn contract liep deze zomer af, en ondanks dat Marcelo graag bij Real Madrid was gebleven, besloot de club niet te verlengen. De 58-voudig Braziliaans international moest daardoor noodgedwongen op zoek naar een andere club.

Verschillende clubs toonden vervolgens interesse in Marcelo. Zo kon hij volgens Mundo Deportivo bij Los Angeles FC tekenen, maar gaf hij er zelf de voorkeur aan om in Europa te blijven. Ook Real Valladolid en Rayo Vallecano toonden interesse in Marcelo, maar de keuze van de linksback viel dus uiteindelijk op Olympiakos. De club uit havenstad Piraeus staat momenteel derde in de Griekse competitie en zit dit seizoen in een Europa League-poule met FC Nantes, SC Freiburg en Qarabag FK.

Ondanks dat Marcelo afgelopen seizoen maar weinig speelde bij Real Madrid, was hij er wel aanvoerder. Hij kwam in slechts zeventien duels in actie, maar won met zijn team wel de Champions League en het landskampioenschap. Marcelo kwam in 2007 voor 6,5 miljoen euro over van Fluminense. In totaal speelde hij 544 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 37 keer wist te scoren en meer dan honderd assists gaf. Zijn laatste interland voor Brazilië speelde hij op het WK 2018.