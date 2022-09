VZ 5: Van Gaal tovert vijf namen uit hoge hoed; De Telegraaf pakt uit

Zaterdag, 3 september 2022 om 00:00 • Tom Rofekamp

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Louis van Gaal verrast met vijf namen in voorselectie Oranje

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (22 september) en België (25 september) is bekend. Bondscoach Louis van Gaal heeft 32 man geselecteerd. Op de lijst van uitverkorenen prijkt een aantal opvallende namen: Andries Noppert, Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Joey Veerman en Pascal Struijk. De definitieve selectie wordt op vrijdag 16 september bekendgemaakt.

Xavi Simons een van de drie debutanten in voorselectie van Jong Oranje

Een 'treetje lager' behoort Xavi Simons voor het eerst tot de voorlopige selectie van Jong Oranje. Ook Mees Hilgers en Bjorn Meijer debuteren in die groep. Rondom Simons ontstond er nogal wat debat in de wandelgangen. Had de middenvelder van PSV niet voor het 'grote' Oranje moeten worden opgeroepen? In ieder geval kreeg de dag toch nog extra glans voor Simons: hij werd verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand augustus

De Telegraaf doet pikante onthulling: Gakpo aangeboden bij Ajax

Na een lange transfersoap besloot Cody Gakpo op deadline day om toch geen transfer naar de Premier League te maken. De 23-jarige vleugelaanvaller kon voor 43 miljoen euro naar Leeds United, terwijl ook Southampton volgens het Eindhovens Dagblad een akkoord met Gakpo zou hebben. De Telegraaf deed vrijdagochtend een pikante onthulling. Gakpo is maandag, toen Antony op weg was naar Manchester United, door zijn management aangeboden bij Ajax.

Edson Álvarez en Mohammed Kudus zetten kwaad bloed binnen selectie Ajax

Chaos in Amsterdam. In de spelersgroep van Ajax is kwaad bloed ontstaan nadat Édson Alvarez en Mohammed Kudus weigerden te trainen om een transfer te forceren, aldus Dick Sintenie van Het Parool. Zowel in de selectie als elders binnen de club is met onbegrip gereageerd op de werkweigering. Chelsea probeerde op de slotdag van de transferwindow Álvarez voor vijftig miljoen euro los te weken, terwijl Everton hengelde naar de diensten van Kudus.

Voetbalspektakel in Sittard overschaduwd door wangedrag supporters

Een knotsgekke avond in Limburg. Het duel tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht had werkelijk álles: zeven doelpunten, een hattrick van invaller Anastasios Douvikas (waaronder een beeldschone halve omhaal), tal van kansen over en weer, maar helaas ook supporters die zich ernstig misdroegen. Scheidsrechter Allard Lindhout moest de wedstrijd meermaals stilleggen omdat mensen vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Even leek het zelfs onzeker of het duel überhaupt uitgespeeld zou worden. Dat gebeurde uiteindelijk wel: FC Utrecht stapte met een 3-4 overwinning van het veld.

