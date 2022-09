Benfica verslaat FC Vizela na knotsgekke slotfase; prachtige treffer Neres

David Neres heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zege van Benfica op FC Vizela vrijdagavond. De Braziliaan was een kwartier voor tijd met een fraai afstandsschot goed voor de 1-1 in Lissabon. Lang leek dat ook de eindstand te worden, totdat João Mário in de elfde minuut van de extra tijd vanaf elf meter de 2-1 binnenschoot. Benfica, met invaller Fredrik Aursnes, eindigde het duel overigens met negen man, na rode kaarten voor diezelfde João Mário en Gonçalo Ramos in de slotfase.

De bezoekers, die als nummer elf van de Primeira Liga aan het duel begonnen, kwamen uit een vlijmscherpe counter op 0-1. Na twintig minuten ging Milutin Osmajic vanaf eigen helft op doelman Odysseas Vlachodimos af, waarna hij de Griek via de binnenkant van de paal wist te verschalken. De gelijkmaker van Neres kwam pas een kwartier voor tijd: hij probeerde tot twee keer toe een tegenstander uit te kappen, om de bal vervolgens van een kleine twintig meter met links binnen te krullen: 1-1.

Het leek erop dat het daarbij zou blijven voor de ploeg van trainer Roger Schmidt, helemaal toen deze met tien man verder moest omdat Ramos aan het begin van de blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Benfica gaf echter niet op en kreeg vlak voor tijd een penalty na een handsbal van Diego Rosa. João Mário benutte het buitenkansje in de 102de minuut, waarna hij zijn shirt uittrok en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. Desondanks won Benfica wel, waardoor het met vijftien punten uit vijf duels nog altijd stijf bovenaan staat in de Primeira Liga.