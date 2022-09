PEC blijft foutloos en gaat soeverein aan kop in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 2 september 2022 om 22:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:56

PEC Zwolle heeft na vijf speelronden nog altijd geen punt verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van Dick Schreuder ging op bezoek bij FC Den Bosch, waar het dankzij treffers van Dean Huiberts en Thomas van den Belt andermaal zegevierde: 1-2. Nummer twee FC Eindhoven speelde verderop met 1-1 gelijk bij NAC Breda, terwijl hekkensluiter Helmond Sport eindelijk van de hatelijke nul af kwam.

FC Den Bosch - PEC Zwolle 1-2

De nog ongeslagen koploper PEC Zwolle kwam op bezoek bij FC Den Bosch al binnen vijf minuten op voorsprong. Een voorzet van Younes Taha werd binnengekopt door Huiberts: 0-1. Na een klein kwartier spelen was de stand alweer gelijk, toen Thomas Beelen de bal knullig over zijn eigen uitkomende doelman Jasper Schendelaar wipte. In het vervolg van de wedstrijd was Den Bosch meerdere keren dicht bij de voorsprong, maar het was toch weer PEC dat er met de overwinning vandoor ging. Van den Belt ontving de bal vijf minuten voor tijd aan de rand van het strafschopgebied en stelde met een lage schuiver opnieuw drie punten veilig voor PEC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NAC Breda - FC Eindhoven 1-1

In een Brabants onderonsje in het Rat Verlegh Stadion kende de thuisploeg een droomstart, want al na vier minuten lag de bal in het net. Na een corner belandde de bal in het strafschopgebied, waarna Odysseus Velanas de openingstreffer op het scorebord zette. Het grootste deel van de eerste helft werd gedomineerd door NAC, totdat het nog ongeslagen Eindhoven aanzette naarmate de rust naderde. Dat leverde in de 42ste minuut de gelijkmaker op: een lage voorzet van Charles-Andreas Brym kon eenvoudig worden binnengetikt door Ozan Kökçü. In de minder aantrekkelijke tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor Eindhoven het eerste puntverlies van het seizoen leed.

Helmond Sport - Almere City 3-0

De nog puntloze hekkensluiter uit Helmond opende na twaalf minuten de score via Martijn Kaars, die de bal op aangeven van Eros Maddy binnenschoot. Ook in het vervolg van de eerste helft waren de grootste kansen voor Helmond Sport, maar Elmo Lieftink en de goed spelende Maddy hadden het geluk niet aan hun zijde. In het tweede bedrijf verdubbelde de thuisploeg alsnog de score, toen Håkon Lorentzen in twee instanties wist te profiteren van een zwakke terugspeelbal van Hamdi Akujobi op zijn eigen doelman: 2-0. Daarna kreeg Almere City wat kansjes op de gelijkmaker, maar het wist niet te scoren. Dat deed de thuisploeg nog wel een keer, toen Kaars twintig minuten voor tijd de 3-0 binnenkopte en Helmond Sport daarmee de eerste punten van het seizoen bezorgde.

VVV-Venlo – Jong FC Utrecht 2-1

Voor VVV-trainer Rick Kruys begon het weerzien met zijn oude club uitstekend. VVV domineerde en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Sven Braken, die kon afronden na een slimme steekpass van de debuterende Daan Huisman. Tegen de verhouding in kwam Jong FC Utrecht vlak na rust op gelijke hoogte: Christopher Mamengi wist een harde lage voorzet binnen te tikken. In het restant van het tweede bedrijf waren de bezoekers nog enkele keren dicht bij de voorsprong, maar het sterkere VVV ging er op de valreep alsnog met de overwinning vandoor. Brian Koglin kopte in de blessuretijd uit een hoekschop de 2-1 binnen, waardoor de drie punten in Venlo bleven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 5 5 0 0 13 15 2 FC Eindhoven 5 4 1 0 5 13 3 VVV-Venlo 5 4 0 1 2 12 4 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 10 5 NAC Breda 5 3 1 1 2 10 6 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 7 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 8 Willem II 5 2 2 1 1 8 9 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 10 Almere City FC 5 2 0 3 -2 6 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 De Graafschap 5 1 1 3 -5 4 15 Telstar 5 1 1 3 -6 4 16 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 17 Helmond Sport 5 1 0 4 -2 3 18 ADO Den Haag 5 1 0 4 -5 3 19 FC Den Bosch 5 1 0 4 -6 3 20 Jong FC Utrecht 5 0 1 4 -8 1