Marco Reus maakt het verschil en schenkt Borussia Dortmund koppositie

Vrijdag, 2 september 2022 om 22:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:27

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond een overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was de formatie van trainer Edin Terzic met 1-0 te sterk voor TSG Hoffenheim. Een doelpunt van Marco Reus na een ruim kwartier spelen zorgde voor het verschil. Dortmund staat na de overwinning voorlopig eerste met twaalf punten uit vijf wedstrijden; Hoffenheim staat nog altijd vijfde.

Dortmund trad aan in een 4-5-1 opstelling. Anthony Modeste, in de vorige wedstrijd goed voor het winnende doelpunt tegen Hertha BSC, stond wederom in de punt van de aanval. Achter hem moest het verstevigde middenveld voor de creativiteit en aanvoer naar voren zorgen. Bij Hoffenheim werd spits Andrej Kramaric voorin vergezeld door Georginio Rutter, die onder meer Munas Dabbur op de bank hield. Ex-PSV'er Angeliño moest vanaf de linkerkant voor gevaar zorgen.

Reus opende de score in de zestiende minuut op aangeven van Julian Brandt. De ervaren international krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek. Een handsbal van Hoffenheim-verdediger Ozan Kabak leek ruim tien minuten later voor een strafschop te zorgen. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Daniel Siebert echter om de bal niet op de stip te leggen. Tegenvaller voor Dortmund vlak voor rust was het uitvallen van Jamie Bynoe-Gittens, die werd vervangen door Thorgan Hazard.

Na een uur spelen probeerde Kramaric het uit een directe vrije trap, maar de spits zag zijn poging over en naast het doel van Dortmund-doelman Gregor Kobel gaan. Aan de andere kant zag Hazard zijn schot uit kansrijke positie geblokkeerd worden door de Hoffenheim-defensie. Vijf minuten later probeerde de Belg het weer; dit keer ging zijn poging recht op Oliver Baumann af. Veel verder dan enkele dreigende hoekschoppen kwam Hoffenheim niet meer. Een laatste vrije trap in de blessuretijd sorteerde ook niet het gewenste effect voor de bezoekers, waardoor de supporters van Dortmund opgelucht konden ademhalen.