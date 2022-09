Voetbalspektakel in Sittard overschaduwd door wangedrag supporters

FC Utrecht heeft vrijdag de eerste overwinning van het seizoen behaald. In een knotsgek duel met Fortuna Sittard trokken de Domstedelingen uiteindelijk aan het langste eind: 3-4. Invaller Anastasios Douvikas was de grote man bij Utrecht: de Griek verzorgde een hattrick. De prestatie van Douvikas was echter niet het grootste onderwerp van gesprek vrijdag: dat was het wangedrag van supporters van beide ploegen, waardoor het spel meermaals moest worden stilgelegd.

Zowel de gastheren als de bezoekers kenden geen al te beste competitiestart. Utrecht verzamelde in de vier voorgaande speelronden twee punten; Fortuna stond zelfs nog op nul. Interim-trainer Dominic Vergoossen kon in de jacht op de eerste punten nog niet beschikken over Oguzhan Özkayup: de kersverse aanwinst behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie. Aan de kant van Utrecht begonnen Sean Klaiber en Amin Younes op de bank.

Hoewel de Domstedelingen in de beginfase het betere van het spel hadden, was het lang wachten op grote kansen. Jens Toornstra kwam nog het dichtst bij na bijna een halfuur spelen: zijn vrije trap werd in de korte hoek onschadelijk gemaakt door Fortuna-goalie Ivor Pandur. Daarna kwam het publiek pas echt van de banken. Othmane Boussaid kreeg tot tweemaal toe een grote kans om de score te openen, maar George Cox speelde redder in nood voor Fortuna op de doellijn.

Fortuna Sittard - FC Utrecht werd tijdelijk stilgelegd. Vanuit het uitvak werd er vuurwerk op het veld en richting de spelers gegooid die aan het warmlopen waren. FC Utrecht speler Anastasios Douvikas werd geraakt met vuurwerk vanuit het FC Utrecht-vak. #forutr pic.twitter.com/rdQUTvavUH — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 2, 2022

Vlak voor de onderbreking leek Burak Yilmaz aan de overzijde onderweg naar de 1-0. Een duw van Mark van der Maarel was echter genoeg om de routinier uit balans te brengen, waardoor de aanval onschadelijk werd gemaakt en de brilstand op het bord bleef staan. Het eerste spraakmakende moment van na de thee was er geen om over naar huis te schrijven. Een deel van de meegereisde Utrecht-supporters gooide vuurwerk op het veld, waardoor het spel enkele minuten werd stilgelegd. Dat leek Fortuna goed te doen: de Limburgers kwam via Yilmaz en Tijani Noslin tot tweemaal toe bijna tot de openingstreffer.

Die viel echter toch aan de andere kant. Toornstra had een schitterende pass in huis op Bas Dost, die niet twijfelde en achter de kansloze Pandur schoot. Daarmee tekende de spits voor zijn vierde seizoenstreffer. Voordat Utrecht echt kon genieten van de voorsprong, had Fortuna de stand alweer gelijkgetrokken. Mats Seuntjens legde de bal uit een hoekschop panklaar op het hoofd van Rodrigo Guth en de verdediger kopte volleerd in de hoek: 1-1.

Via een betwistbare strafschop waren het toch weer de bezoekers die op voorsprong kwamen. Mickaël Tirpan leek weinig verkeerds te doen ten opzichte van Boussaid, maar toch wees scheidsrechter Allard Lindhout naar de stip. Douvikas ging achter de bal staan en rondde feilloos af: 1-2. Daarna moest het spel wederom worden stilgelegd, daar Fortuna-supporters allerlei voorwerpen op het veld gooiden. Het was lange tijd onzeker of de wedstrijd überhaupt nog uitgespeeld zou worden, maar scheidsrechter Allard Lindhout gaf enkele minuten later toch weer groen licht.

De doelpunten volgden elkaar in het restant van het duel rap op. Eerst tekende Douvikas voor zijn tweede, waarop Yilmaz uit een strafschop voor de aansluitingstreffer zorgde. De 2-4 gaf toch nog enige glans aan de avond. Toornstra lanceerde de bal vanaf rechts richting strafschopgebied en zag deze via Dost andermaal bij Douvikas belanden. De spits nam het leer op zijn knie aan en schoot met een prachtige halve omhaal achter Pandur. Douvikas dacht zelfs nog even zijn vierde te maken, maar zijn ogenschijnlijke treffer werd door de VAR afgekeurd. Noslin bepaalde in de zesde minuut van de blessuretijd de eindstand. Door de zege komt Utrecht na vijf speelronden op evenveel punten; Fortuna blijft puntloos.

Knotsgek! Hattrickheld Anastasios Douvikas schiet @fcutrecht op schitterende wijze naar een 3-4 zege in Sittard ??#forutr pic.twitter.com/hFSQdLzmYw — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2022