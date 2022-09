Jonker dankt collega-debutant voor minieme zege in eerste wedstrijd

Vrijdag, 2 september 2022 om 22:05 • Tom Rofekamp

Andries Jonker heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen winnend afgesloten. In een vriendschappelijk duel wist de selectie van de debuterende bondscoach Schotland in de slotfase met 2-1 opzij te zetten. Fenna Kalma, die net als de keuzeheer haar debuut maakte, was verantwoordelijk voor de winnende treffer.

Eind augustus werd bekend dat Jonker de ontslagen Mark Parsons zou opvolgen. De Engelsman kreeg zijn congé na een teleurstellend EK, waarbij de Oranje Leeuwinnen al in de kwartfinale werden uitgeschakeld door Frankrijk. Jonker kreeg direct de fikse taak om Nederland in een allesbeslissende kwalificatiewedstrijd naar het WK te leiden, maar eerst stond er een oefenduel met Schotland op het programma.

De kersverse bondscoach had een basisplek ingeruimd voor topschutter Miedema, die in de vorige ontmoeting met de Schotten (oktober 2016, 0-7 winst) goed was voor twee doelpunten. Zes jaar later, in Zwolle, met tien minuten op de klok, opende zij de score. Daniëlle van de Donk had een fraaie kapbeweging in huis en legde af op Miedema, die haar killerinstinct toonde en hard uithaalde: 1-0.

Lang konden Jonker en de Leeuwinnen echter niet van de voorsprong genieten. Amper twee minuten na de openingstreffer schatte Dominique Janssen een lange bal totaal verkeerd in, waardoor Claire Emslie vanuit een lastige hoek voor de gelijkmaker kon zorgen. Het was het eerste echte wapenfeit van de Schotten en Nederland nam daarop direct weer de regie in de handen. Iets voor het half uur had Miedema bijna de 2-1 op haar hoofd, maar de kopbal van de Arsenal-spits belandde op de lat.

Na de onderbreking was het lang wachten op hoogtepunten, tot Miedema opnieuw van zich liet horen. Jackie Groenen had een fraaie pass in huis op de aanvalsleidster, maar Lee Gibson belette haar het scoren. Vlak daarna maakte Miedema plaats voor Eredivisie-topscorer Kalma. Nadat Gibson een kwartier voor tijd nog een poging van de 22-jarige aanvalster onschadelijk had gemaakt, dompelde ze de Schotten in de 89ste minuut alsnog in rouw. Dinsdag staat Jonker voor een echte uitdaging, wanneer de Leeuwinnen het opnemen tegen IJsland in de WK-kwalificatie. De winnaar van dat duel plaatst zich voor het eindtoernooi dat wordt afgewerkt in Australië en Nieuw-Zeeland