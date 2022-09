Willem II duwt ADO dieper het moeras in; Ruud Vormer aandachtig toeschouwer

Vrijdag, 2 september 2022 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Willem II heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt op ADO Den Haag. De ploeg van Kevin Hofland zegevierde met 1-0 na een door Tyrese Asante afgeweken schot van Michael de Leeuw. Door de overwinning behouden de Tilburgers aansluiting met de subtop; ADO Den Haag staat met drie punten uit vijf wedstrijden op een teleurstellende achttiende plaats. Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer, die in België uit de gratie is geraakt, was een opvallende aanwezige in het Koning Willem II Stadion.

Willem II speelde maandag teleurstellend gelijk bij Jong FC Utrecht en had dus wat goed te maken. Hofland voerde een wijziging door ten opzichte van het duel met de Domstedelingen: Nick Doodeman begon in de basis, terwijl Jeremy Bokila ontbrak. De Leeuw, die maandag nog op 'tien' stond, nam de plaats van Bokila in de spits in. Doodeman moest vanaf de linkerkant voor dreiging zorgen. ADO Den Haag ging met een beter gevoel de wedstrijd in na het 4-0 gewonnen duel met Jong Ajax. Trainer Dirk Kuijt veranderde dan ook niets aan zijn basiselftal.

Ruud Vormer gezellig op visite in Tilburg. #wilado pic.twitter.com/zECN7qkMfx — Sjors Blaauw (@SjorsBlaauw) September 2, 2022

Jesse Bosch had de score al binnen een minuut kunnen openen. De middenvelder van Willem II kreeg de bal op zijn slof, maar hij zag zijn poging geen doel treffen. ADO stond goed georganiseerd en loerde tegelijkertijd op de counter. De eerste kans van de bezoekers kwam op naam van aanvoerder Boy Kemper. De linksback zag zijn kopbal uit een hoekschop echter een halve meter over het doel van Willem II-doelman Kostas Lamprou vliegen. De Tilburgers hadden moeite met het fysieke spel van de Hagenaren en kwamen moeilijk tot kansen. Nadat het duel even werd stilgelegd wegens het afsteken van vuurwerk in het uitvak, ging de wedstrijd drie minuten later verder. Vlak voor rust had Max Svensson een fraaie actie en pass op Bosch in huis, die zijn poging over zag gaan.

Na rust brak Willem II toch de ban. Een schot van De Leeuw werd dusdanig aangeraakt door Asante, dat doelman Hugo Wentges volledig kansloos was: 1-0. Willem II vond de controle en het vertrouwen waar het in de eerste helft naar zocht. Lucas Woudenberg had uit een hoekschop de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zijn kopbal miste de broodnodige overtuiging. Kuijt bracht frisse energie in zijn ploeg door Sacha Komljenovic, Silvinho Esajas en Amar Catic te brengen. Toch was het Willem II dat de volgende kans kreeg. Uit wederom een hoekschop werd dit keer het hoofd van De Leeuw gevonden, die zijn inzet naast zag gaan. ADO probeerde het nog wel, maar Kuijt zag dat het zijn mannen aan overtuiging ontbrak.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 5 5 0 0 13 15 2 FC Eindhoven 5 4 1 0 5 13 3 VVV-Venlo 5 4 0 1 2 12 4 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 10 5 NAC Breda 5 3 1 1 2 10 6 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 7 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 8 Willem II 5 2 2 1 1 8 9 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 10 Almere City FC 5 2 0 3 -2 6 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 De Graafschap 5 1 1 3 -5 4 15 Telstar 5 1 1 3 -6 4 16 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 17 Helmond Sport 5 1 0 4 -2 3 18 ADO Den Haag 5 1 0 4 -5 3 19 FC Den Bosch 5 1 0 4 -6 3 20 Jong FC Utrecht 5 0 1 4 -8 1