Transferverkeer tussen Chelsea en Barça eindelijk compleet: Alonso onthuld

Vrijdag, 2 september 2022 om 20:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:29

Marcos Alonso is speler van Barcelona, zo is te zien op beelden van de Catalaanse club op Twitter. De Spaanse linksback maakt de overstap van Chelsea, waar zijn contract in onderling overleg is ontbonden. Daarmee is er een einde gekomen aan zesjarige periode van Alonso op Stamford Bridge.

De interesse van Barcelona komt niet als een verrassing, daar de geboren Madrileen al langer in verband wordt gebracht met los Azulgrana. Barcelona-trainer Xavi sprak eerder op vrijdag al zijn verwachting uit dat de transfer rond zou komen. "De registratie van Alonso? Ja, we zijn optimistisch dat alles voor middernacht zal worden opgelost." De club moet nog enigszins haast maken om hem op tijd te registreren voor de Champions League. De deadline voor inschrijving verloopt vrijdag om middernacht. Ook werd Xavi gevraagd naar de status van zijn 33-jarige concurrent Jordi Alba. "Daar heb ik geen twijfels over. Ik wil hem hier bij ons hebben."

Look who’s in town ???? pic.twitter.com/2uTHAWsnzP — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022

Barcelona heeft er met de komst van Alonso een serieuze optie bij op de linksbackpositie. Alba is doorgaans eerste keus, terwijl jeugdspeler Alejandro Baldé daar ook uit de voeten kan. Alonso speelde in de jeugdopleiding van Real Madrid, voordat hij in 2010 de overstap maakte naar Bolton Wanderers. Na drie jaar trok hij naar Fiorentina, waar hij kortstondig werd verhuurd aan Sunderland. Na zijn terugkeer werd hij een vast.e waarde in Florence, waarop hij in 2016 voor 23 miljoen euro werd verkocht aan Chelsea.

Alonso kwam in zes seizoenen tot 212 officiële wedstrijden voor Chelsea, waarin hij 29 keer scoorde en 23 assists afleverde. Gedurende zijn tijd in Londen wist hij beslag te leggen op de Champions League, Premier League, FA Cup, UEFA Super Cup, Europa League en het WK voor clubteams. Nadat toenmalig trainer Antonio Conte in 2016 overstapte naar een 3-4-3 systeem, was Alonso lange tijd een vaste waarde bij de Blues.