Ajax wilde ‘evenknie’ van Ünüvar op voorspraak van Schreuder niet laten gaan

Vrijdag, 2 september 2022 om 19:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:49

Ajax heeft voorbije transferwindow een streep gezet door een verhuur van Sontje Hansen, weet Voetbal International. De twintigjarige vleugelaanvaller stond in de nadrukkelijke belangstelling van Eintracht Frankfurt, Anderlecht en diverse Eredivisie-clubs, maar kreeg geen toestemming om Amsterdam tijdelijk te verlaten. Naci Ünüvar, van wie naast Hansen misschien wel het meest verwacht wordt in de hoofdstad, mocht daarentegen wél tijdelijk verkassen.

Hansen kampt net als Ünüvar (die op huurbasis naar Trabzonspor trok) met moordende concurrentie in Ajax 1, waardoor er hoofdzakelijk wedstrijden in Jong Ajax voor hem in het verschiet lijken. Daarom had de jongeling wel oren naar een verhuur. FC Utrecht meldde zich als eerst om Hansen tijdelijk over te nemen, waarna Eintracht Frankfurt en Anderlecht volgden. Toen ook binnen de landsgrenzen de strijd om de aanvaller losbarstte, sprak Alfred Schreuder zijn wens uit hem in Amsterdam te houden.

De hoofdtrainer van Ajax 1 heeft op de vleugels naast Hansen de beschikking over Steven Bergwijn, Dusan Tadic, Lucas Ocampos, Steven Berghuis en Francisco Conceição. Ook Mohammed Kudus zou er uit de voeten kunnen, net als de nog altijd afwezige Mohamed Ihattaren. Hansen zat dit seizoen dan ook nog niet bij de selectie van het eerste elftal. In de eerste vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen was de rechtspoot goed voor twee treffers en een assist.

Hansen heeft nog een eenjarige verbintenis in Amsterdam en Ajax wil deze maar wat graag openbreken. De gesprekken daarover zijn al enige tijd gaande. Het contract van Ünüvar werd onlangs al wel verlengd. De aanvallende middenvelder annex vleugelspits ligt nu tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA. Afgelopen seizoen was Ünüvar de meest waardevolle speler van Jong Ajax met zestien doelpunten en twaalf assists in 33 competitiewedstrijden. De geboren Zaandammer kan vrijdag zijn competitiedebuut maken voor Trabzonspor.