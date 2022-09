‘PSG probeerde Neymar op slotdag markt nog richting Engeland te werken’

Vrijdag, 2 september 2022 om 18:24 • Tom Rofekamp

Paris Saint-Germain heeft op de slotdag van de voorbije transferperiode nog geprobeerd om Neymar te lozen, aldus Marca. Vanwege de gespannen relatie met steraanvaller Kylian Mbappé zou de Franse landskampioen de Braziliaan aangeboden hebben bij Manchester City, dat echter bedankte voor zijn komst. The Citizens achtten zich al rijk genoeg met Erling Braut Haaland. Mbappé en Neymar liggen bij PSG al in de clinch sinds twee weken geleden, toen ze ruzieden over een strafschop.

In de eerste helft van het met 5-2 gewonnen thuisduel tegen Montpellier mocht Mbappé aanleggen voor een penalty, die hij miste. Twintig minuten later volgde er wederom een strafschop voor de thuisploeg. Mbappé en Neymar kregen ruzie over het feit wie deze mocht nemen. De Braziliaan legde uiteindelijk aan vanaf elf meter en faalde niet, tot irritatie van zijn Franse teamgenoot. Na afloop stookte Neymar het vuurtje verder op door op Twitter bepaalde berichten te liken. Een daarvan luidde: "Mbappé is nu officieel de penaltynemer van de club."

Sergio Ramos zou er vervolgens voor gezorgd hebben dat de ruzie tussen de twee vedettes niet verder escaleerde, schreef Le Parisien kort daarop. De 36-jarige centrumverdediger bracht de gemoederen in de kleedkamer na afloop tot bedaren en adviseerde de directie om in gesprek te gaan met het duo. Dat haalde de onrust echter niet uit de lucht, nu blijkt. PSG koos de kant van Mbappé en probeerde Neymar de deur uit te werken.

Manchester City achtte de komst van de vleugelaanvaller echter onnodig. Haaland verbrak afgelopen woensdag al een Premier League-record door het ongeëvenaarde aantal van negen goals in de eerste vijf competitiewedstrijden te maken; aan doelpunten ontbreekt het dus niet bij the Citizens. Daardoor blijft Neymar in ieder geval tot de winter bij PSG, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. De Braziliaan kent ondanks de vete met Mbappé een meer dan uitstekende seizoenstart. Neymar was in de eerste vijf competitieduels al goed voor zeven treffers en zes assists.