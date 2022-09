Unibet: een odd van 2.12 voor een nieuwe clean sheet-zege van Ajax!

De zomerse transferwindow is gesloten. Na een hectische Deadline Day weet Alfred Schreuder over welke selectie hij in ieder geval tot januari de beschikking heeft. Ajax wacht zaterdag om 12.15 uur een thuisduel met SC Cambuur. Maakt de kersverse aanwinst Florian Grillitsch direct zijn eerste minuten? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Eredivisie-duel.

Deadline Day 2022 zal vele Ajax-supporters nog lang bijblijven. Ocampos leek voor twintig miljoen euro over te komen van Sevilla, waarna de Raad van Commissarissen hier een stokje voor stak. Uiteindelijk werd er wel groen licht gegeven voor huur met een optie tot koop. Door de komst van Odisseas Vlachodimos zette de RvC woensdagavond wel definitief een streep, ondanks dat de doelman van Benfica al persoonlijk akkoord was met Ajax en de clubs er onderling ook uit waren. Daartegenover stonden meerdere muitende Ajacieden. Edson Álvarez zag een droomtransfer naar Chelsea uiteenspatten, terwijl Mohammed Kudus de stap naar Everton wilde maken. Op het veld gaat het de Amsterdammers wel voor de wind. Ajax is na vier duels nog zonder puntverlies en won vorige week zondag met 0-2 op bezoek bij FC Utrecht.

SC Cambuur zal niet geheel tevreden zijn over de huidige seizoensstart. Het seizoen werd geopend met een 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Excelsior, waarna een gelijkspel tegen FC Utrecht (0-0) en zege op Fortuna Sittard (1-4) volgden. Afgelopen zondag knokte de ploeg van trainer Henk de Jong ruim 35 minuten met een man minder voor een resultaat tegen AZ na een rode kaart voor Jamie Jacobs. In blessuretijd ging het toch nog mis toen Jordy Clasie de 0-1 tegen de touwen schoot. Er viel deze week ook positief nieuws te melden. In de persoon van Felix Mambimbi vond Cambuur een nieuwe aanvaller. De Zwitser wordt een jaar lang gehuurd van Young Boys.

