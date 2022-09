Ten Hag nog in onzekerheid over Antony in aanloop naar kraker tegen Arsenal

Vrijdag, 2 september 2022 om 18:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:28

Erik ten Hag weet nog niet of hij zondag kan beschikken over Antony, geeft hij aan op de officiële website van Manchester United. De trainer van the Red Devils neemt het dan op Old Trafford op tegen Arsenal, dat na vijf wedstrijden nog zonder puntverlies is. Of de Braziliaan mee zal doen zal Ten Hag na de groepstraining van zaterdag bepalen.

Antony, die al eerder met Ten Hag samenwerkte bij Ajax, zal hoe dan ook stevige concurrentie ervaren bij zijn nieuwe club. Op de rechtsbuitenpositie staat vooralsnog Jadon Sancho opgesteld, die uitstekend aan het nieuwe seizoen is begonnen en op bezoek bij Leicester City de enige en winnende treffer voor zijn rekening nam. De verwachting is daarom dat Antony, als hij in de wedstrijdselectie wordt opgenomen, op de bank zal beginnen.

Ten Hag vertelde dat zijn pupil donderdag een individuele trainingssessie heeft afgewerkt. "Vrijdag hebben we een teamsessie en zaterdag ook, dus zal ik erover nadenken en dan een beslissing nemen." Antony bekeek de wedstrijd bij Leicester City (0-1 overwinning) nog vanuit huis en zal nu hopen op zijn debuut in de wedstrijdselectie. Ten Hag kan iedere speler goed gebruiken, want tegenstander Arsenal is na vijf wedstrijden nog zonder puntverlies.

De Tukker moet het in ieder geval stellen zonder Anthony Martial. De Franse spits raakte in de wedstrijd tegen Liverpool geblesseerd aan zijn achillespees en is er tegen the Gunners nog niet bij. Of Aaron Wan-Bissaka en Luke Shaw wel van de partij zijn tegen de koploper valt nog te bezien. Het paar miste eerder al de wedstrijd in Leicester. "Het is moeilijk te zeggen wanneer het om Luke en Aaron gaat, maar Anthony Martial zal zondag niet van de partij zijn."