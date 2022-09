Unibet: een odd van 4.80 voor het eerste doelpunt van Antony in Engeland

Zaterdag, 3 september 2022 om 17:30 • Rian Rosendaal

Voor Arsenal staat de eerste serieuze test in de Premier League op het programma. De koploper uit Noord-Londen gaat namelijk op bezoek bij Manchester United, dat onder manager Erik ten Hag bezig is aan een opmars na een dramatische seizoensstart. Wellicht dat Antony speeltijd krijgt als debutant en Old Trafford gelijk laat zien wat hij allemaal kan. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op de kraker tussen Manchester United en Arsenal.

Manchester United heeft de stijgende lijn te pakken. Donderdagavond werd het kwakkelende Leicester City met 0-1 verslagen, nadat er recentelijk ook al was gewonnen van Liverpool (2-1) en Southampton (0-1). Dat Ten Hag Cristiano Ronaldo op de bank houdt lijkt geen negatieve invloed te hebben op zijn elftal. De kans is groot dat de Portugese superster tegen Arsenal op de bank zit is groot. Het is daarnaast zeer aannemelijk dat Antony ook als reservespeler wordt gebruikt.

Zie jij Manchester United ook winnen van Arsenal? De quotering voor een thuisoverwinning is 2.65!

Arsenal is na vijf speelronden de enige ploeg in de Premier League zonder puntverlies. Op Old Trafford zal ook weer veel afhangen van de vorm van Gabriel Jesus, die veel indruk maakt in zijn eerste weken als speler van de koploper. De Braziliaanse aanvaller kwam tot drie doelpunten in de eerste vijf competitieduels van Arsenal. De verdedigers van Manchester United zijn in aanloop naar de clash van zondag dus gewaarschuwd.

Zie jij Gabriel Jesus zondag de score openen op Old Trafford? De quotering hiervoor is 6.50!

Er was de laatste weken veel te doen om de komst van Antony naar Manchester United, dat maar liefst honderd miljoen euro overhad voor de van Ajax afkomstige vleugelaanvaller. Ten Hag lijkt de miljoenenaankoop rustig te willen brengen bij de Engelse grootmacht. De kans is aanwezig dat Antony als invaller zijn kunsten mag vertonen tegen Arsenal. De wedstrijd tussen de titelrivalen van weleer begint zondag om 17.30 uur Nederlandse tijd.

Denk jij dat Antony als debutant gelijk weet te scoren? De quotering voor een doelpunt is 4.80!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!