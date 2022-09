Vitesse heeft tiende zomeraanwinst met transfervrije Dijks binnen

Vrijdag, 2 september 2022 om 16:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:45

Vitesse heeft zijn selectie versterkt met Mitchell Dijks, zo maken de Arnhemmers via de officiële kanalen bekend. De 29-jarige verdediger liet vlak voor het verstrijken van de zomerse transferwindow zijn contract bij Bologna ontbinden en tekent voor één seizoen in GelreDome. Dijks is de tiende zomeraanwinst voor trainer Thomas Letsch.

“Ik heb vier prachtige jaren in Italië beleefd", zegt Dijks. "De periode in Bologna had ik absoluut niet willen missen. De ervaringen die ik daar heb opgedaan neem ik nu mee terug naar Nederland, in het bijzonder naar Vitesse. Na een aantal zeer positieve gesprekken met de technisch directeur en de coach ga ik hier vol enthousiasme aan de slag. Natuurlijk weet ik dat de competitiestart niet goed is geweest, maar we gaan samen strijden om het tij te keren. Met mijn kwaliteiten en ervaring wil ik daar zoveel mogelijk bij helpen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dijks is de tiende aanwinst die Vitesse deze zomer wist te presenteren. Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Ryan Flamingo (Sassuolo), Gabriel Vidovic (Bayern München), Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg), Ferro (Benfica), Kjell Scherpen en Kacper Kozlowski (beiden Brighton & Hove Albion) werden in een eerder stadium gehuurd, terwijl Carlens Arcus transfervrij overkwam van AJ Auxerre. volgens mij is het gebruik van 'respectievelijk' (alinea 3) ook verkeerd. Alleen voor Melle Meulensteen (RKC Waalwijk) werd een transfersom neergelegd, die één miljoen euro bedroeg.

Voor Vitesse betekent Dijks een goedkope versterking in de defensie. Vanwege zijn transfervrije status kon de linkspoot overal tekenen. Vitesse kreeg in de eerste vier speelrondes maar liefst veertien doelpunten tegen. Bij Bologna had Dijks concurrentie van de van Juventus gehuurde Andrea Cambiaso, waardoor de kans op speeltijd nihil was. Eerder speelde Dijks in Nederland voor Ajax, sc Heerenveen en Willem II. Met de Amsterdammers werd hij in het seizoen 2012/13 kampioen van Nederland.

In het seizoen 2016/17 speelde Dijks op huurbasis voor Norwich City. In vijftien wedstrijden was de linkervleugelverdediger goed voor één treffer. In de hoofdmacht van Ajax kwam Dijks tot tachtig officiële wedstrijden, waarin hij als opstomende verdediger negen assists afleverde. In de zomer van 2018 begon hij aan zijn avontuur in Italië. In totaal speelde hij 78 wedstrijden voor Bologna, waarin hij goed was voor twee treffers en twee assists.