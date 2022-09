‘Jongste clubeigenaren ooit’ beklimmen Engelse voetbalpiramide

“And it’s the world’s youngest football club owners back with another matchday vlog.” Met deze zin opent de social media-beheerder van Walton & Hersham FC elk weekend de samenvatting van de wedstrijd op TikTok. Walton & Hersham FC komt uit in de Isthman League South Central Division. Dat is het achtste niveau in het Engelse voetbalsysteem. De club uit Walton-on-Thames, werd in 2019 gekocht door zeven negentienjarige vrienden en is naast een social media sensatie, de weg naar de top van de Engelse voetbalpiramide aan het inslaan.

Walton & Hersham FC ontstond na de tweede wereldoorlog in 1945 en komt voort uit een fusie tussen Walton FC en Hersham FC. Het grootste succes van de club werd behaald op 14 april 1973. Toen werd de ultieme prijs gewonnen op Wembley, waar 41.000 mensen op het laatste moment de FA Amateur Cup naar Walton-on-Thames zagen komen, dankzij een late 1-0 van Roger Connell tegen Slough Town. De beker werd dat jaar gewonnen zonder een tegendoelpunt te incasseren, een record dat vandaag de dag nog staat. In 2016 eindigde een ononderbroken verblijf in de achtste Engelse divisie na 45 jaar met een degradatie naar het negende niveau. The Swans hielden het in de negende divisie slechts drie seizoenen vol, waarna ze in 2019 zelfs afzakten naar de tiende divisie.

Na de tweede degradatie in slechts vier jaar tijd, zocht de toenmalig eigenaar, Alan Smith, naar een uitweg. Die vond hij in de vorm van zeven negentienjarige scholieren. De zeven vrienden kochten Walton & Hersham FC in eerste instantie om de lokale fans eraan te herinneren hoe een overwinning voelde. Toch moest Jack Newton, één van de nieuwe eigenaren van de club, in gesprek met Sky Sports toegeven dat er veel op de jongens afkwam. “In de eerste maand realiseerden we ons al snel dat er veel meer administratie bij komt kijken dan we aanvankelijk hadden verwacht. We gingen ervan uit dat we met zes of zeven van ons dat allemaal aan zouden kunnen, maar realiseerden ons binnen de eerste drie maanden dat er hier veel meer te doen was.”

De resultaten op het veld lieten in de eerste weken na de overname te wensen over, maar de eigenaren waren buiten het veld wel druk bezig om verandering door te voeren. In 2020 werd een hele nieuwe staf, inclusief manager aangesteld, om de weg terug omhoog in te zetten. Volgens eigenaar Newton is de technische staf geobsedeerd door de speelstijl van Josep Guardiola. “Zelfs op het negende niveau willen ze zo spelen als hij. Het gaat niet om het behalen van resultaten of het winnen van wedstrijden. Het gaat om goed voetbal spelen en winnen is daar een bijproduct van. Als we goed spelen, blijven de mensen terugkomen. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Net na de komst van nieuwe manager Scott Harris, werd het seizoen vanwege Covid-19 echter vroegtijdig afgebroken door de Engelse voetbalbond. De lockdown leek aanvankelijk slecht uit te komen. Het team begon eindelijk goed te draaien en promotie was nog niet uitgesloten. Maar aan de andere kant gaf de lockdown de tieners een kans om te stoppen met het dag-tot-dag runnen van de club en te focussen op de lange termijn. Zo werd het logo veranderd, gingen The Swans een partnerschap aan met classicfootballshirts.co en werd eind april 2020 een TikTok-account opgezet, iets wat later een gouden zet bleek te zijn. Het account wordt inmiddels gevolgd door 800.000 voetbalfans uit alle uithoeken van de wereld. Zo is er op hun Instagram te zien dat de shirts van Walton & Hersham inmiddels worden gedragen door voetbalfans uit Australië, Duitsland, de Verenigde Staten en Noorwegen. De immense populariteit die de Engelse club heeft verkregen, is ook in het stadion merkbaar. Voor de overname kwamen namen er gemiddeld vijftig toeschouwers per wedstrijd plaats op de tribune, nu ligt dat aantal op zeshonderd.

De zelfbenoemde jongste voetbalclub-eigenaren weten niet alleen buiten het veld furore te maken. Na de lockdowns van 2020 hebben Harris en zijn spelers de draad van vorig seizoen snel weten op te pakken. In het seizoen 2020/2021 waren The Swans oppermachtig en wisten direct terug te promoveren naar de negende divisie. Ondanks de verkoop van topscorer Palace Francis aan Bromley FC, een club die uitkomt op het vijfde niveau, wist Walton & Hersham FC gelijk door te stoten naar het achtste niveau. In de laatste achttien wedstrijden van het seizoen speelde de club twee keer gelijk en werd er maar liefst zestien keer gewonnen. De jongens wisten zelfs voor het eerst sinds 2001 een beker te winnen. De ‘Combined Countries Premier League Cup’, de cup voor clubs die uitkomen op het negende niveau, werd binnengesleept na een 2-1 overwinning op Southall.

Opmars gaat door

Het seizoen 2022/23 is pas vier wedstrijden onderweg, maar de club uit Walton-on-Thames heeft zich wederom in de bovenste regionen van de competitie gevestigd. Met negen punten uit vier wedstrijden neemt de ploeg uit Zuid-Londen een knappe derde plaats in beslag. De eigenaren hopen weer te promoveren dit seizoen en zo hun weg door de Engelse voetbalpiramide te slaan. Daar blijven de ambities van de club echter niet bij. “We willen de komende jaren onze jeugdafdeling uitbreiden en een vrouwenteam opzetten”, aldus Newton.