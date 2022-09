Fenerbahçe ziet kans schoon en profiteert van late Turkse transferdeadline

Vrijdag, 2 september 2022 om 15:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:59

Michy Batshuayi is speler van Fenerbahçe, zo maakt de Turkse club via de officiële kanalen bekend. De Belgische spits zal een meerjarig contract tekenen in Istanbul. Eerder leek het er nog op dat Batshuayi naar Nottingham Forest zou verkassen, maar het papierwerk rondom zijn transfer van Chelsea kon op Deadline Day niet op tijd worden afgerond.

Doordat de Turkse transfermarkt pas op 8 september sluit, had Fenerbahçe wel de tijd die Nottingham Forest niet meer had. Het papierwerk tussen de Belgische spits en de promovendus was in orde, maar kon niet meer op tijd worden verwerkt. Daardoor keerde Batshuayi tijdelijk terug naar Chelsea en heeft hij nu alsnog zijn transfer te pakken. Bij Chelsea had de 28-jarige aanvaller geen uitzicht meer op speeltijd, waardoor hij, ook met het oog op het WK, op Stamford Bridge wilde vertrekken.

Fenerbahçe meldt in zijn statement dat de Belg onderweg is naar Istanbul, waarna hij de medische keuring zal ondergaan. Indien dat zonder problemen verloopt, zal Batshuayi aan zijn tweede avontuur in de Süper Lig beginnen. Vorig seizoen droeg hij nog het shirt van rivaal en concurrent Besiktas. Via Standard Luik en Olympique Marseille kwam Batshuayi in 2016 terecht bij Chelsea. Daar volgenden verhuurperiodes aan Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace en dus ook Besiktas.

Bij Fenerbahçe zal Batshuayi concurrentie ondervinden van onder meer Joshua King, Serdar Dursun en Enner Valencia. Laatstgenoemde pakte in de vorige wedstrijd tegen Konyaspor (1-0 nederlaag) rood, maar of Batshuayi zaterdag al zijn plek zou kunnen innemen voor de wedstrijd tegen Kayserispor is nog onbekend. De Gele Kanaries staan na vier wedstrijden op de vijfde plaats in de Süper Lig.