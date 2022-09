Van Gaal gaf advies in aanloop naar WK: ‘Overstap zou niet ideaal zijn’

Vrijdag, 2 september 2022 om 15:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:00

Cody Gakpo heeft mede op advies van bondscoach Louis van Gaal gekozen voor een langer verblijf bij PSV. De 23-jarige vleugelaanvaller stond in de slotdagen van de zomerste transferwindow in de concrete belangstelling van onder meer Southampton en Leeds United. Beide Premier League-clubs hadden naar verluidt een akkoord met PSV, maar na een lange transfersoap besloot Gakpo op Deadline Day om toch in Eindhoven te blijven.

Gakpo werd enkele weken geleden ook veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. In een openhartig interview met het clubkanaal van de Eindhovenaren bevestigt Gakpo de interesse van the Red Devils. “In het begin van de transferwindow had Manchester United zich gemeld. We waren daar eigenlijk een beetje op aan het wachten. Het kwam steeds dichterbij en de signalen werden steeds positiever. Dat denk je op het ene moment toch van: oké, het zou wel eens die kant op kunnen vallen. De hele window heb ik daar naartoe gewerkt. Uiteindelijk vervaagde die optie, eigenlijk pas afgelopen week”, aldus Gakpo.

Nadat de optie Manchester United voor Gakpo wegviel, ging hij met andere clubs uit de Premier League in gesprek. Southampton en Leeds United waren bereid om meer dan veertig miljoen euro op tafel te leggen voor de linksbuiten. Voor Gakpo zelf klopte echter het complete plaatje niet. Hij hakte woensdagavond uiteindelijk zelf de knoop door om bij PSV te blijven en gaat binnenkort een nieuw sterk verbeterde verbintenis tekenen, zo meldde Voetbal International vrijdagmiddag.

Tegenover het clubkanaal van PSV laat Gakpo weten dat hij met het oog op het WK in Qatar ook advies inwon bij bondscoach Louis van Gaal. “Zijn advies was duidelijk, dat ik mijn gevoel moest volgen”, vertelt Gakpo. “Van Gaal zei wel dat een overstap nu niet ideaal zou zijn, omdat je ergens anders terecht komt en daar ook moet wennen. Dat was ik ook wel met hem eens. Dan voelt het een beetje gehaast of zo. Zo’n stap op het laatste moment was niet fijn geweest voor PSV en ook niet voor mezelf. Uiteindelijk zet je alle opties op een rij en toen viel de keuze op PSV. Ik ben blij dat ik bij mijn ‘cluppie’ kan blijven.”