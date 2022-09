Unibet: een odd van 12.50 (!) voor een nieuwe hattrick van Haaland!

Zaterdag, 3 september 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Erling Braut Haaland is op stoom in de Premier League. De Noorse superster van Manchester City staat na vijf competitieduels al op negen doelpunten. Een record, want nog nooit wist een speler in de eerste vijf wedstrijden meer dan acht treffers te maken. Aston Villa moet het volgende slachtoffer worden van de dadendrang van Haaland. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op het duel van zaterdag op Villa Park.

Manchester City kende woensdagavond geen genade in het duel met promovendus Nottingham Forest: 6-0. Haaland was met zijn tweede hattrick van dit nog prille seizoen de grote held van de fans in het Etihad Stadium. Het elftal van manager Josep Guardiola staat desondanks niet bovenaan, maar bezet de tweede plaats. Arsenal wist tot dusver alle vijf wedstrijden te winnen en gaat daarom voorlopig aan kop in de Premier League. Bij winst op Villa is Manchester City wel de voorlopige lijstaanvoerder, daar Arsenal zondag pas aantreedt tegen Manchester United.

Waar Manchester City een goede seizoenstart beleeft is het kommer en kwel bij Villa. Van de eerste vijf Premier League-duels gingen er maar liefst vier verloren, waardoor de formatie van manager Steven Gerrard is afgezakt naar de negentiende plaats. Afgelopen woensdag leek de laagvlieger op weg naar een punt tegen koploper Arsenal, maar in de slotfase ging het mis. Villa verliet Noord-Londen met een 2-1 nederlaag. Drie dagen later wacht op eigen veld de loodzware opgave tegen Manchester City.

Aan de verdedigers van Villa zaterdagavond de taak om de ontketende Haaland af te stoppen. De boomlange en fysiek sterke spits van Manchester City had woensdag tegen Forest slechts 38 minuten nodig om tot een hattrick te komen. Grote vraag is of Haaland tegen het zwalkende Villa opnieuw in staat is om tot minstens drie doelpunten te komen. De wedstrijd op Villa Park begint zaterdag om 18.30 uur.

