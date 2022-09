Arne Slot kiest nieuwe aanvoerder: ‘Hij is een hele bepalende speler voor ons’

Orkun Kökcü is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte trainer Arne Slot vrijdag bekend op de wekelijkse persconferentie. Gernot Trauner is benoemd tot tweede aanvoerder van de Rotterdammers. Na het vertrek van Jens Toornstra naar FC Utrecht ontstond er een vacature voor het aanvoerderschap, die nu dus in ingenomen door Kökcü.

Slot zegt de 21-jarige middenvelder een 'geweldige speler' te vinden. ''Vorig jaar heeft hij een enorm goed seizoen gehad en de meeste wedstrijden gespeeld in Feyenoord 1. Het is een eigen speler, er is veel om te doen dat we zoveel buitenlanders hebben. Onze aanvoerder is een door Feyenoord opgeleide speler.'' Kökcü speelde vorig seizoen een belangrijke rol op het het middenveld van Feyenoord in het halen van de Conference League-finale en de derde plaats in de Eredivisie.

Na afloop van dat seizoen leek Kökcü zich op te maken voor een buitenlands avontuur. De Turks international werd eerder dit seizoen in verband gebracht met clubs als Arsenal, West Ham United en Leicester City, maar de middenvelder besloot toch te blijven. Nu wordt de in Haarlem geboren Kokcu dus aanvoerder. ''Ik denk ook dat het voor zijn ontwikkeling wel eens heel goed kan zijn om de volgende stap te zetten. Het is een hele bepalende speler in het vorige seizoen geweest. Vandaar die keuze", legt Slot uit.

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord gaf op Deadline Day tegen ESPN al aan niet meer mee te willen werken aan een vertrek van sterspelers als Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en dus ook Kökcü. "Ik denk dat wij ons in een positie gemanoeuvreerd hebben dat wij ook een keer nee kunnen zeggen. Dat vind ik heel prettig.”