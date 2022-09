Xavi Simons een van de drie debutanten in voorselectie van Jong Oranje

Vrijdag, 2 september 2022 om 14:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

De voorselectie van Jong Oranje voor de oefenwedstrijden tegen België (vrijdag 23 september) en Roemenië (dinsdag 27 september) is bekend. Bondscoach Erwin van de Looi heeft 29 man geselecteerd. Xavi Simons, Mees Hilgers en Bjorn Meijer zaten nog niet eerder bij de voorlopige selectie. De definitieve selectie, die bestaat uit 23 spelers, wordt op vrijdag 16 september bekendgemaakt.

Woensdagavond was Ronald Koeman aanwezig bij het Eredivisie-gala van ESPN naar aanleiding van het afgelopen seizoen. Als toekomst bondscoach van het Nederlands elftal loofde hij de negentienjarige middenvelder van PSV. “Zoals hij zich ontwikkelt bij PSV, wedstrijden speelt en minuten maakt kan dat een optie zijn voor de toekomst”, zei Koeman. “Misschien eerst Jong Oranje en dan het Nederlands elftal?" Van Gaal en Van de Looi kunnen zich blijkbaar vinden in de woorden van Koeman, want Simons debuteert vrijdagmiddag in de voorselectie van Jong Oranje.

Naast Simons behoren ook Hilgers en Meijer voor het eerst tot de voorlopige selectie van Jong Oranje. Hilgers veroverde begin vorig seizoen een basisplaats bij FC Twente. De 21-jarige centrumverdediger speelde tot nog toe 36 officiële duels in het shirt van de Tukkers. Meijer maakte eerder deze zomer voor zes miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Club Brugge en is bij de landskampioen van België ook verzekerd van een basisplaats.

De volledige voorselectie van Jong Oranje:

Doel: Jay Gorter (Ajax), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht).

Verdediging: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sepp van den Berg (Schalke 04), Sven Botman (Newcastle United), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Mees Hilgers (FC Twente), Ki-Jana Hoever (PSV), Denso Kasius (Bologna), Ian Maatsen (Burnley), Bjorn Meijer (Club Brugge), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) .

Middenveld: Wouter Burger (FC Basel), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Daniël van Kaam (SC Cambuur), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (Hamburger SV), Xavi Simons (PSV), Quinten Timber (Feyenoord)

Aanval: Thijs Dallinga (Toulouse), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Daishawn Redan (FC Utrecht), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Joshua Zirkzee (Bologna).