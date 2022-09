Louis van Gaal verrast met vijf namen in voorselectie Oranje

Vrijdag, 2 september 2022

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (22 september) en België (25 september) is bekend. Bondscoach Louis van Gaal heeft 32 man geselecteerd. De meest opvallende namen zijn Andries Noppert, Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Joey Veerman en Pascal Struijk. De definitieve selectie wordt op vrijdag 16 september bekendgemaakt.

Speler als Noa Lang, Luuk de Jong en Georginio Wijnaldum ontbreken vanwege blessureleed in de voorselectie van Van Gaal. Wijnaldum lijkt het WK al definitief uit zijn hoofd te moeten zetten vanwege een opgelopen scheenbeenbreuk. Arnaut Danjuma ontbreekt eveneens. De aanvaller van Villarreal kampt eveneens met een blessure. Zijn laatste wedstrijd voor el Submarino Amarillo dateert van eind april.

Nu de zomerse transferwindow in de meeste landen is gesloten, kan Van Gaal zijn potentiële WK-gangers in kaart brengen. Memphis Depay en Frenkie de Jong besloten bij Barcelona te blijven, maar beide sterkhouders van Oranje lijken dit seizoen niet op een basisplaats te kunnen rekenen bij hun club. Jasper Cillessen (NEC) en Steven Bergwijn (Ajax) kozen deze zomer voor een transfer en lijken zich hierdoor net als het onomstreden duo van Barça te verzekeren van een plek in de WK-selectie.

Voor Noppert, Taylor, Brobbey, Veerman en Struijk is het de eerste oproep voor een voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Noppert maakte namens Heerenveen onlangs veel indruk in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Taylor en Brobbey zijn uitgegroeid tot basisspelers bij Ajax, terwijl Veerman ondanks de recente kritiek van onder meer Wesley Sneijder een vaste waarde is op het middenveld van PSV. Struijk komt dit seizoen voornamelijk als linksback in actie voor Leeds, maar hij kan eventueel ook als centrale verdediger worden gebruikt door Van Gaal.

Het Nederlands elftal gaat aan kop in groep 4 van de Nations League, met tien punten uit de eerst vier wedstrijden. De formatie van Van Gaal wist in juni nog met ruime cijfers te winnen van België: 1-4. Tegen Polen werd een punt (2-2) gepakt na een 0-2 achterstand na vijftig minuten spelen. Daarnaast werd in een kort tijdsbestek tweemaal gewonnen van Wales: 1-2 en 3-2. In die ontmoetingen waren Wout Weghorst en Memphis Depay de matchwinners met doelpunten kort voor het einde.

De volledige voorselectie van het Nederlands elftal:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Remko Pasveer (Ajax)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Bruno Martins Indi (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United)

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Kenneth Taylor (Ajax), Joey Veerman (PSV)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Memphis Depay (Barcelona), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Wout Weghorst (Besiktas).