Van Nistelrooij en Gakpo reageren op onthulling over Ajax-appjes

Vrijdag, 2 september 2022 om 11:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:15

Ruud van Nistelrooij kan weinig met de onthulling van De Telegraaf dat een medewerker van het makelaarskantoor Sports Entertainment Group, waar Gakpo bij aangesloten zit, de 23-jarige aanvaller heeft aangeboden bij Ajax. Volgens Marco Timmer, PSV-watcher namens Voetbal International heeft Gakpo ‘smakelijk gelachen’ op het moment dat hij hoorde dat hij bij Ajax was aangeboden.

De Telegraaf deed vrijdagochtend een pikante onthulling. Gakpo is maandag, toen Antony op weg was naar Manchester United, door zijn management aangeboden bij Ajax. Volgens Voetbal International is de naam van Gakpo de afgelopen twee jaar bij vele Europese topclubs gevallen. Het weekblad meldt dat Chelsea in de slotweek van de zomerse transferwindow nog aan Gakpo dacht, waarna een medewerker van SEG bij Ajax heeft gepeild wat de plannen van de Amsterdammers waren na de verkoop van Antony.

VI weet dat Gakpo heeft kunnen lachen toen hij van zijn management enkele dagen later kreeg te horen dat hij was aangeboden bij Ajax. Een vertrek naar Amsterdam behoorde namelijk nooit tot de opties. Trainer Ruud van Nistelrooij gaat tegenover De Telegraaf in op het op zijn minst opmerkelijke verhaal. “Ik weet het beleid binnen PSV. Dan weet je ook dat we onze beste spelers nooit binnen Nederland zouden verkopen. Wat er verder omheen gebeurt en welke zaakwaarnemers wie waar aanbieden, daar heb ik geen boodschap aan", zo luidt de korte reactie van de trainer van PSV.

Na een lange transfersoap besloot Gakpo op deadline day om toch geen transfer naar de Premier League te maken. De 23-jarige vleugelaanvaller kon voor 43 miljoen euro naar Leeds United, terwijl ook Southampton een akkoord met de Oranje-international zou hebben. Gakpo hakte woensdagavond laat na de concrete interesse uit Engeland uiteindelijk zelf de knoop door bij PSV te blijven.