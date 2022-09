Medelijden met Edson Álvarez: ‘Dit kan je zo’n jongen niet aandoen’

Vrijdag, 2 september 2022 om 10:58 • Wessel Antes • Laatste update: 11:07

René van der Gijp heeft medelijden met Edson Álvarez. De analist van Vandaag Inside stelt dat Ajax de Mexicaan de kans van zijn leven heeft ontnomen door een transfer naar Chelsea te blokkeren. De 24-jarige Álvarez kon op Deadline Day voor vijftig miljoen euro een transfer maken naar Londen, maar Ajax weigerde mee te werken. Naar verluidt loopt Álvarez daardoor een vijfjarig contract en een jaarsalaris van tien miljoen euro mis.

Álvarez had zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea. Donderdag weigerde de middenvelder mee te trainen bij Ajax, omdat hij per se naar de Premier League toe wil. Voorlopig zit dat er nog niet in, daar de transferdeadline inmiddels is verstreken. Onbegrijpelijk, zo zegt Van der Gijp. “Ik had die Álvarez wel laten gaan voor vijftig miljoen. Ook voor die jongen zelf.” Chelsea huurde uiteindelijk Denis Zakaria van Juventus, waardoor Álvarez nog altijd speler van Ajax is.

Van der Gijp vindt het sneu voor de Mexicaan, aangezien hij niet denkt dat er snel een zelfde kans gaat komen. “Die jongen kan daar tien keer meer verdienen. Een Mexicaan die bij Chelsea speelt. Dan krijg je een status… En daar zijn ze nu gek. Die hebben die nieuwe eigenaar, die totaal gestoord is. Ze zijn slecht begonnen en dan wil hij Álvarez kopen als back-up voor Kanté. Alleen omdat die wel is geblesseerd is. Zo’n kans komt niet meer, niet alleen qua geld, ook qua club. Dan moet je hem laten gaan.”

Tafelgast Wierd Duk vindt het jammer dat Van der Gijp alleen naar het perspectief van Álvarez kijkt, omdat de fans van Ajax de middenvelder koste wat het kost wilden behouden. Van der Gijp reageert op karakteristieke wijze op de journalist. “Weet je wat het is ouwe reus? Als jij bij Ajax in twee jaar tijd zeven miljoen kunt verdienen, en bij Chelsea in vijf jaar tijd vijftig… Dat kun je zo’n jongen niet aandoen. Voor zo'n Gakpo is het geen ramp om langer te blijven, dat is een Eindhovenaar.”