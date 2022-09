Onfortuinlijke Terence Kongolo daalt vijf jaar na droomtransfer verder af

Vrijdag, 2 september 2022 om 10:13 • Wessel Antes

Terence Kongolo gaat aan de slag bij Le Havre, dat uitkomt in de Ligue 2. De 28-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Fulham. Vijf jaar geleden verruilde Kongolo Feyenoord na het kampioenschap voor een bedrag van vijftien miljoen euro voor AS Monaco. Sindsdien heeft de 28-jarige verdediger eigenlijk altijd moeite gehad om fit te blijven. De ooit zo veelbelovende verdediger blijft maar kampen met blessureleed.

Begin juli meldde het Algemeen Dagblad dat Kongolo op een lijstje zou staan bij Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht. De linksbenige centrale verdediger, die ook op linksback uit de voeten kan, zag veel in een terugkeer naar Nederland. Uiteindelijk kwam het er niet van. Bij Fulham heeft Kongolo nog een contract tot medio 2024, maar manager Marco Silva heeft hem dit seizoen niet nodig. Bij Le Havre moet de Nederlander weer wedstrijdfit zien te raken.

Kongolo staat sinds oktober 2020 onder contract bij de Londenaren. De club betaalde destijds ruim vier miljoen euro aan Huddersfield voor zijn diensten. Een schijntje vergeleken met de twintig miljoen die Huddersfield in 2018 aan AS Monaco betaalde. In totaal speelde Kongolo slechts vier officiële duels in de hoofdmacht van Fulham.

In het afgelopen seizoen kwam de verdediger slechts tot zes wedstrijden voor het beloftenelftal in de Premier League 2. Kongolo had de afgelopen seizoenen last van blessures aan zijn knie, enkel, achillespees, voet en meerdere spieren. Fulham was ook bereid Kongolo definitief te verkopen, maar weinig clubs hadden daar interesse in. Naar verluidt had de linkspoot ook opties in Turkije.