Voormalig Feyenoord-target Gnonto maakt toch nog transfer naar Engeland

Vrijdag, 2 september 2022 om 09:04 • Wessel Antes

Wilfried Gnonto is de komende vijf jaar speler van Leeds United, zo maken the Peacocks donderdagnacht bekend. De achttienjarige Italiaan werd in de voorbije transferzomer hevig in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar gaat nu de Premier League in. Leeds betaalt naar verluidt zo’n 4,5 miljoen euro aan FC Zürich.

Gnonto werd al in het begin van de transferperiode genoemd als een van de belangrijkste transfertargets voor Feyenoord, maar trainer Arne Slot had echter zijn twijfels over de Italiaan. Slot zag in Gnonto meer een spits voor in een 4-4-2 systeem, waar Feyenoord meer behoefte had aan een buitenspeler die Luis Sinisterra direct zou kunnen vervangen. De Rotterdamse club heeft voor die positie nu Igor Paixão vastgelegd. De Braziliaan kwam voor circa vijf miljoen euro over van Coritiba en is inmiddels speelgerechtigd.

?? #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich — Leeds United (@LUFC) September 1, 2022

Leeds was in de laatste paar dagen van de transfermarkt sowieso zeer actief. De club deed er alles aan om Cody Gakpo naar Engeland te halen, maar werd op het laatste moment afgezegd door de Eindhovense buitenspeler van PSV. Daarna richtte Leeds alle peilen op Bamba Dieng, doelpuntenmaker in de halve finale van de Conference League tegen Feyenoord, maar de aanvaller van Olympique Marseille kwam niet door de keuring heen. Nu is er met Gnonto, die Leeds sowieso al wilde vastleggen als project, alsnog een nieuwe buitenspeler toegevoegd aan de selectie.

Met Daniel James zag Leeds wel een voorhoedespeler vertrekken, waardoor de positie van Sinisterra in het elftal van manager Jesse March verstevigd lijkt. De 23-jarige Colombiaan begon geweldig aan zijn dienstverband bij Leeds. In zijn eerste vijf officiële wedstrijden maakte Sinisterra twee doelpunten en gaf hij een assist in slechts 183 speelminuten. Op social media wordt Sinisterra, die als recordtransfer voor 25 miljoen euro vertrok bij Feyenoord, door Engelse voetbalfans in de afgelopen dagen meermaals omschreven als het koopje van deze transferzomer. Daarbij worden de statistieken van Sinisterra vergeleken met de statistieken van Gakpo en Antony.