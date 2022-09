Barcelona heeft met terugkeer jeugdproduct eindelijk gewenste rechtsback

Vrijdag, 2 september 2022 om 08:21 • Wessel Antes • Laatste update: 08:24

Héctor Bellerín is de kersverse rechtsback van Barcelona, zo heeft de club donderdagavond voor het verstrijken van de transferdeadline gemeld via de officiële kanalen. Arsenal heeft het contract van de 27-jarige rechtsback ontbonden, waardoor de weg vrij kwam voor een terugkeer naar Barça. Elf jaar geleden verliet de Spanjaard Barcelona voor een avontuur bij the Gunners, maar nu is hij eindelijk weer thuis.

Barcelona was de afgelopen maanden hevig op zoek naar een rechtsback. Verschillende namen werden daarbij genoemd. Onder meer Juan Foyth, César Azpilicueta, Thomas Meunier en Aaron Wan-Bissaka werden in verband gebracht met een overstap naar Catalonië. Met Bellerin heeft de club er naast Sergi Roberto eindelijk een optie bij op de rechtsbackpositie. De viervoudig international van Spanje speelde in het afgelopen seizoen ook in LaLiga, op huurbasis voor Real Betis.

Bellerín returns home and signs until 30 June 2023#MadeInLaMasia ???? — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

Na zijn overstap vanuit de Catalaanse jeugdopleiding naar Arsenal brak Bellerin door in de hoofdmacht van de Londenaren. Met name in zijn periode onder Arsène Wenger was hij met zijn snelheid een wapen in de Premier League. Uiteindelijk kwam Bellerin tot 239 officiële wedstrijden, negen goals en 29 assists voor Arsenal. Op huurbasis voor Real Betis speelde Bellerin in het afgelopen seizoen 32 wedstrijden, waarin hij vijf assists afleverde.

Via de clubwebsite neemt Arsenal op gepaste wijze afscheid van Bellerin. Daarbij komt manager en landgenoot Mikel Arteta aan het woord. “Vandaag nemen we afscheid van Hector en willen we hem bedanken voor zijn loyaliteit en inzet voor Arsenal. In elf seizoenen bij de club heeft Hector drie FA Cups gewonnen en bijna 250 wedstrijden gespeeld. Ik ben er zelf dan ook trots op dat ik drie jaar met hem heb mogen spelen. We hebben mooie momenten gedeeld, op en buiten het veld. We wensen hem en zijn familie het beste tijdens zijn terugkeer bij Barcelona.”