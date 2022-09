Carlos Vinícius laat PSV na teleurstellende periode definitief achter zich

Vrijdag, 2 september 2022 om 06:52 • Wessel Antes

Carlos Vinícius heeft PSV definitief achter zich gelaten voor een dienstverband bij Fulham in de Premier League. Donderdagavond maakte de Engelse club de transfer definitief bekend. In Londen heeft de Braziliaanse spits een contract getekend dat hem tot medio 2025 aan Fulham verbonden houdt, terwijl de club een optie tot nog een seizoen heeft. Fulham maakt naar verluidt vijf miljoen euro over naar Benfica, dat het huurcontract met PSV daarmee definitief heeft beëindigd. Het bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot elf miljoen euro.

Vinícius liet op de clubwebsite weten blij te zijn met zijn terugkeer in de Premier League, daar hij met Tottenham Hotspur al een keer op het hoogste niveau van Engeland uitkwam. “Ik ben blij om terug te zijn in de Premier League. Fulham is een grote club met goede mensen, dus ik ben hier erg blij. Ik heb nu meer ervaring en denk dat ik de club kan helpen.”

Ruud van Nistelrooij gaf halverwege augustus nog aan een vertrek niet te zien zitten. "Ik had het er vanmorgen over om mensen toe te voegen en wil ze niet kwijtraken", zei de PSV-coach. "Carlos is iemand die we er heel graag bij houden.” PSV had voor tien miljoen euro vijftig procent van zijn rechten kunnen krijgen, maar gezien de prestaties van Vinícius waren de Eindhovenaren niet van plan om de optie te lichten.

Vinícius kwam tot 38 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij zeven keer scoorde en zeven assists afleverde. De ex-speler van onder meer Tottenham had in de spitspositie concurrentie van met name Luuk de Jong, waardoor de kans op veel speeltijd klein was. Vinícius had vorig seizoen te kampen met een spierscheuring en moest om die reden een groot aantal wedstrijden missen.