Memphis Depay maakt middels statement eind aan transferperikelen

Donderdag, 1 september 2022 om 23:50 • Wessel Antes • Laatste update: 06:37

Memphis Depay heeft donderdagavond één uur voor het einde van de transferdeadline een einde gemaakt aan alle geruchten rondom zijn toekomst. De tachtigvoudig Nederlands international blijft bij Barcelona, zo maakt hij op Twitter bekend. “Ik heb besloten om bij Barcelona te blijven. Ik ben volledig toegewijd aan het sportieve succes van de club!”

Het leek er deze zomer lang op dat de 28-jarige Depay zou vertrekken uit het Spotify Camp Nou. De aanvaller was in verregaande onderhandelingen met Juventus, maar de Italianen besloten de stekker uit de onderhandelingen te trekken en voor Arkadiusz Milik te gaan. De salariseisen van Depay was La Vecchia Signora te gortig, waardoor de ex-PSV’er een optie zag wegvallen.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. #ViscaBarca — Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022

Fabrizio Romano meldde vorige week dat Depay ook op de lijst van Manchester United stond. De Engelsen haalden met Antony echter de eerste keuze binnen, waardoor er een streep ging door de naam van de Nederlander. Depay had al langere tijd overeenstemming bereikt met Barcelona over een contractontbinding, maar zou die alleen tekenen als hij zeker wist dat hij kon vertrekken naar een andere club. Dat was dus niet het geval, waardoor de aanvaller zijn laatste contractjaar in gaat bij de Spaanse topclub.

Frenkie de Jong

Met het verstrijken van de deadline komt er ook een einde aan de transfersoap rondom Frenkie de Jong. De 25-jarige middenvelder werd sinds de komst van Erik ten Hag bij Manchester United maandenlang gelinkt aan the Red Devils en vervolgens ook aan Chelsea. De Jong maakte vanaf het begin af aan al duidelijk niet te willen vertrekken bij Barcelona en ook niet open te staan voor salarisvermindering. De ex-Ajacied staat nog onder contract tot medio 2026 bij de ploeg van Xavi en heeft nog miljoenen euro’s aan achterstallig salaris tegoed.