Jadon Sancho bezorgt Erik ten Hag derde Premier League-zege op rij

Donderdag, 1 september 2022 om 23:05 • Mart van Mourik

Manchester United heeft donderdagavond in de Premier League zijn derde zege op rij geboekt. De ploeg van manager Erik ten Hag was op bezoek bij Leicester City met 0-1 te sterk. In de 23ste speelminuut verzorgde Jadon Sancho op aangeven van Marcus Rashford de enige treffer van de wedstrijd. Dankzij de overwinning klimmen the Red Devils naar de vijfde plek op de ranglijst, terwijl Leicester de hekkensluiter is in Engeland.

Ten Hag had wederom geen basisplek ingeruimd voor Cristiano Ronaldo en Casemiro, die ook in het gewonnen duel met Southampton al genoegen moesten nemen met een reserverol. Tyrell Malacia was de enige Nederlander die vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond; Donny van de Beek begon als wissel en kwam niet binnen de lijnen. Antony, die donderdag gepresenteerd werd door United, zat nog niet bij de selectie.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd in de elfde speelminuut. Na zeer fraai combinatievoetbal over vier schijven belandde de bal op de rand van de zestien voor de voeten van Eriksen. De Deen zocht de linkerbenedenhoek, maar zijn poging ging rakelings naast. De score werd geopend in de 23ste minuut. Na een razendsnelle omschakeling legde Rashford de bal breed op Sancho, die doelman Danny Ward op koelbloedige wijze omspeelde en van dichtbij raak schoot: 0-1.

In het restant van de eerste helft beproefden onder meer Rashford en Eriksen hun geluk, maar een nieuwe treffer bleef uit. Leicester kwam voor rust nauwelijks aan voetballen toe en kwam alleen met een schot van Harvey Barnes (naast) in de buurt van het vijandige doel. Na de hervatting kwamen the Foxes beter in de wedstrijd. United slaagde erin stand te houden en trok, zonder te overtuigen in de tweede helft, de drie punten over de streep.