Teun Koopmeiners is met hattrick absolute held van koploper Atalanta

Donderdag, 1 september 2022 om 22:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:00

Atalanta heeft donderdagavond een relatief eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. In eigen huis was de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini met 3-1 te sterk voor Torino. De absolute man van de wedstrijd was Teun Koopmeiners, die met twee rake strafschoppen én een schot van afstand een 'valse' hattrick noteerde. Dankzij de derde overwinning uit vier speelrondes gaat Atalanta aan kop in Italië.

Atalanta - Torino 3-1

In tegenstelling tot het gewonnen duel met Hellas Verona (0-1) moest Hans Hateboer ditmaal genoegen nemen met een reserverol. Marten de Roon en Koopmeiners, afgelopen speelronde ook al matchwinner, kregen wel een basisplek. Bij Torino werd de van Ajax overgekomen Perr Schuurs naar de bank verwezen door Ivan Juric. Koopmeiners zette zijn naam op slag van het rustsignaal voor het eerst op het scorebord. Brandon Soppy maakte een actie vanaf de rechterflank, maar werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Ola Aina. Arbiter Marco Di Bello bedacht zich geen moment en legde de bal op de stip. Koopmeiners maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0.

????????! Daar is weer Teun Koopmeiners! Op slag van rust vanaf de stip 1-0, nu de 2-0 vlak na rust! #ZiggoSport #SerieA #AtalantaTorino pic.twitter.com/qNldgtf9fB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 1, 2022

Slechts twee minuten na rust was het opnieuw de Nederlander die trefzeker was. De middenvelder schoot de bal vanaf circa 25 meter hard en laag langs doelman Vanja Milinkovic-Savic: 2-0. Een kwartier voor het einde bracht Nikola Vlasic de spanning terug in de wedstrijd, maar Atalanta wist stand te houden en de voordelige marge van twee goals zelfs te herstellen. Tien minuten voor tijd werd Ademola Lookman neergehaald in het strafschopgebied, waardoor Koopmeiners opnieuw mocht aanleggen voor een strafschop. De middenvelder schoot de bal hard langs Milinkovic-Savic, die wel de goede hoek koos: 3-1.

Bologna - US Salernitana 1-1

Bij de thuisploeg stonden Jerdy Schouten en Denso Kasius in de basis, terwijl nieuwkomer Joshua Zirkzee op de bank zat. Aan de kant van US Salernitana kon Tonny Vilhena op een basisplaats rekenen. Marko Arnautovic, die deze transferwindow nog in de belangstelling stond van Manchester United, maakte vanaf de penaltystip de openingstreffer. In de slotfase redde Boulaye Dia nog een punt voor Salernitana, nadat doelman Lukasz Skorupski de bal na een afstandsschot recht voor zijn voeten tikte: 1-1.