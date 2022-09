De Graafschap dankt vervanger clubtopscorer en boekt eerste zege

Donderdag, 1 september 2022 om 22:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:16

De Graafschap heeft donderdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij Telstar won de ploeg van trainer Adrie Poldervaart met 0-1. Giovanni Korte werd door een doelpunt vlak na rust de matchwinner. Door de overwinning klimmen de Superboeren naar een voorlopige veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Mike Snoeij, die van 2019 tot 2021 nog trainer was bij De Graafschap, staat nu op de vijftiende plek.

De thuisploeg begon ten opzichte van het vorige duel, dat met 2-1 werd gewonnen van Helmond Sport, zonder Yaël Liesdek en met Christos Giousis. De Griekse aanvaller werd vorige week overgenomen van AEK Athene en maakte tegen De Graafschap zijn debuut. Bij de bezoekers waren er ten opzichte van de vorige wedstrijd (tegen FC Dordrecht, 1-1) twee wijzigingen: Hamza Bouihrouchane kreeg de voorkeur boven Danzell Gravenberch, terwijl Korte de vervanger was van Camiel Neghli. Neghli, die dit seizoen met drie doelpunten clubtopscorer is bij De Graafschap, ontbrak vanwege een blessure.

Nadat de ploeg uit Doetinchem de eerste kans na een kwartier gekeerd zag worden door doelman Ronald Koeman junior, was Telstar na een klein half uur via Cain Seedorf dicht bij de openingstreffer. Hij stond vogelvrij, maar kopte de voorzet over. Uit de daaropvolgende aanval van De Graafschap was Korte nog dichter bij een doelpunt: hij haalde van ver uit, maar zijn poging spatte uiteen op de lat, waarna de bal via de rug van Koeman junior naast rolde. Vlak voor rust hoopte Seedorf nog een strafschop te krijgen door te gaan liggen in het vijandelijke strafschopgebied, maar scheidsrechter Laurens Gerrets wuifde het appel weg.

Het tweede bedrijf begon uitstekend voor De Graafschap: een lage voorzet vanaf rechts werd binnengegleden door Korte: 0-1. Telstar leek daarna nog genoeg tijd te hebben om een gelijkmaker te forceren, maar doordat het tot geen enkel schot op doel kwam maakte men nooit echt aanspraak op een gelijkspel. Derhalve bleef het bij 0-1, waardoor De Graafschap de eerste driepunter van het seizoen mocht bijschrijven. De volgende wedstrijd voor Telstar is volgende week vrijdag, als het op bezoek gaat bij Almere City. De Graafschap ontvangt diezelfde avond NAC Breda op De Vijverberg.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 4 4 0 0 12 12 2 FC Eindhoven 4 4 0 0 5 12 3 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 10 4 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 6 NAC Breda 4 3 0 1 2 9 7 VVV-Venlo 4 3 0 1 1 9 8 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 9 Almere City FC 4 2 0 2 1 6 10 Willem II 4 1 2 1 0 5 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 De Graafschap 5 1 1 3 -5 4 15 Telstar 5 1 1 3 -6 4 16 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 17 ADO Den Haag 4 1 0 3 -4 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -5 3 19 Jong FC Utrecht 4 0 1 3 -7 1 20 Helmond Sport 4 0 0 4 -5 0